Neun erkrankte Personen werden stationär behandelt

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 133 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 16. April, 9 Uhr), davon befinden sich neun Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, zwei davon auf der Intensivstation. 152 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Landkreisbewohner, die Symptome haben, die auf eine Corona-Infektion hinweisen und die noch fahrtüchtig sind, können von ihrem Arzt zur Testung an die vom Landkreis eingerichtete Teststrecke in Marktheidenfeld überwiesen werden. Seit Karsamstag ist die neue Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar unter 089/12 22 20. Das Bürgertelefon des Landratsamtes ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr besetzt (Telefon: 09353/7931490. Die Schuldnerberatung des Landkreises steht für Fragen zu den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Durchwahlen -1135 und -1134 ) zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Verbraucher und (Klein-)Gewerbetreibende. lra

