Neues Modehaus eröffnet

Wertheim.Ein neues Modegeschäft eröffnete am Freitag in der Wertheimer Eichelgasse. Der Inhaber möchte auf den 195 Quadratmetern Verkaufsfläche im „Zeitzeichen“ eine breite Zielgruppe ansprechen: junge Leute und Kunden bis etwa 50 Jahre. Zwei Filialen des Modehauses gibt es bereits in Würzburg. Für Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez gab es zur Eröffnung ein individuell bedrucktes T-Shirt. Das Bild zeigt (von links) den OB mit Christine und Heiko Gesella, dem Inhaber des Geschäfts. / wei

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019