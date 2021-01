Neues Kursangebot für Kinder

Wertheim.Die Erziehungs-und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes bietet durch Diplom-Psychologin Linda-Marie Franz den Kurs „Voll entspannt - Kids“. Die Gruppe holt die Kinder dort ab, wo sie Unterstützung brauchen und bietet ihnen eine Auszeit vom Alltag. Die Kinder lernen Entspannungsmöglichkeiten kennen, die sie auch zu Hause anwenden können, zum Beispiel Traumreisen, autogenes Training, Achtsamkeitsübungen und Wahrnehmungsspiele. Die Übungen machen Spaß und wirken sich positiv auf Wohlbefinden und Gesundheit aus. Die Gruppe für Kinder von sechs bis elf Jahren trifft am 17. und 24. Februar, 3., 11. und 18. März jeweils von 16 bis 17 Uhr im Caritasberatungszentrum, Bismarckstraße 1, in Wertheim. Eltern sind zum Start und Abschluss des Kurses am 10. Februar und 24. März jeweils von 17 bis 18 Uhr willkommen. Anmeldungen bis 3. Februar unter: beraten@caritas-tbb.de oder Telefon 09341/92201025. Der Kurs ist kostenfrei und wird vom Landesprogramm „Stärke“ unterstützt.

