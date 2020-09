Neuer Vorstand im Amt

Wertheim.Er würde letztmalig antreten, lautete die Warnung von Bernd Maack an diesem Abend unmittelbar vor der Wahl des neuen Vorstands. Maack hat seit neun Jahren den Vorsitz des Vereins Stadtmarketing Wertheim inne und wurde auch am Dienstag für weitere drei Jahre in das Amt gewählt.

Seine zwei Stellvertreter, Christine Gesella und Stefan Rippler, sind beide neu im Vorstand. Schatzmeister bleibt Sandra Dittmann. Schriftführer Martin Scheurich sowie die Kassenprüfer Werner Ballweg und Edgar Beuchert wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren: Madeline Knop(neu), Heidi Schmidt (neu), Axel Wältz, Werner Thomann, Dusanka Mayer, Christiane Förster, Marianne Tazlari, Christian Schlager und Kathleen Nitschel.

Verabschiedung

Für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten im Vorstand wurden die Mitglieder Albert Bundschuh, Jessica Stang, Berthold Jäger, Thorsten Berberich, Holger Rupprecht, Daniel Mayer und Marcus Götz mit lobenden Worten verabschiedet.

Eine besondere Anerkennung ging an Georg Stemmler, der 15 Jahre lang im Vorstand tätig war. hei

