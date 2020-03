Neuer Termin steht noch nicht fest

Bronnbach.Werner Sobek ist ein international bekannter Architekt und Bauingenieur aus Stuttgart. Er wurde in der Reihe „Zukunft gestalten – Rotary im Gespräch“ zu einem öffentlichen Vortrag zum Thema „Architektur im Klimawandel, mehr bauen mit weniger Material“ in das Kloster Bronnbach eingeladen. Der Vortrag stieß auf großes Interesse und sollte am Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr stattfinden. Nach Rücksprache des Präsidenten des Rotary Clubs Wertheim, Michael Bannwarth, mit dem Gesundheitsamt wird die Veranstaltung aus aktuellem Anlass wegen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus vorsorglich abgesagt.

Aufgehoben ist aber nicht aufgeschoben. Der Vortrag soll laut Pressemitteilung des Rotary Clubs im Herbst 2020 oder im Frühjahr 2021 nachgeholt. Der neue Veranstaltungstermin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

