Neuer Kurs startet

Bestenheid.Der insgesamt fünf Stunden umfassende Outdoor-Kurs „Nordic Walking Fitness und Gymnastik“ findet am Dienstag, 16. Juni, statt. Der Kurs ist ideal für jeden, der Ausdauer und Body-Fitness in einer Einheit im Freien ausführen möchte, was zur jetzigen Zeit sehr sinnvoll ist. Er umfasst Nordic Walking mit Funktionsgymnastik über fünf Einheiten in Bestenheid. Auch das Walken mit granulatgefüllten „Brasils“ wird in Absprache der Teilnehmer im Wechsel angeboten.

Auch Nordic-Walking-Ungeübte und Fitness-Einsteiger können daran teilnehmen. Aufwärmen, Mobilisation, Lauftraining, dazwischen Kraftübungen mit den Stöcken, Squats, Body-Workouts, Dehnen, Lockerung runden das Programm ab. Der Kurs findet an diesem Dienstag von 18.15 bis 19.45 Uhr statt. Erster Treffpunkt ist in Bestenheid, auf dem Parkplatz am Friedhof. Das Laufen findet im Wald Richtung Grünenwört statt. Alternativ kann diese Sporteinheit auch mit Absprache in Kreuzwertheim hinter „Alter Bahnhof“ stattfinden. Die Leitung hat Edith Peter. Sie ist qualifizierte, staatlich geprüfte Nordic-Walking, Fitness- und Rehatrainerin. Anmeldung erbeten unter: Telefon 09377/9292636 oder Handy 0176/96885559. pm

