Neuer Kurs

Werbach.Einen neuen Kurs Musikgarten bietet die Musikschule ab März an. Im Musikgarten erleben Kinder ab sechs Monate in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils die Vielfalt der Musik. Ohne Leistungsdruck werden die Kids spielerisch herangeführt. Bereits im Mutterleib erleben Babys Melodien und Rhythmen intensiv. Spaß und Freude, Entdeckung der eigenen Stimme, Entwicklung eines Körperbewusstseins, Entspannung und zufriedene Kinder stehen an erster Stelle. Es gibt keinerlei Leistungserwartung. Für Eltern ist es eine gute Gelegenheit, die oft vergessenen Melodien und Reime ihrer eigenen Kindheit neu zu entdecken. Studien belegen, dass Musik die ganzheitliche Entwicklung der Kinder fördert. Kinder, die Musik machen, sind sozialer, kreativer und intelligenter als Altersgenossen. Der Kurs beinhaltet zwölf Kurstage, der Unterricht erfolgt freitags von 9.30 bis 10.15 Uhr oder mittwochs von 16.30 bis 17.15 Uhr in der Musikschule Werbach (Tauberhalle Untergeschoss). Die Leitung hat Anja Schultes. Anmeldung bei musikschule.werbach@web.de Beide Kurse werden im Herbst erneut angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.02.2021