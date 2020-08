Neuen Vorstand gewählt

Main-Spessart-Kreis.In der Allianzversammlung wählten die Bürgermeister der 14 Mitgliedsgemeinden am vergangenen Donnerstag einen neuen Vorstand und neue Kassenprüfer.

Nach einer sitzungslosen Zeit von fast drei Monaten wurde nach dem Ausscheiden von vier Alt-Bürgermeistern durch die Kommunalwahlen die erste Versammlung in der neuen Zusammensetzung abgehalten. Auch für ILE-Manager Markus Kapfer war es die erste Sitzung in seiner Amtszeit. Nach knapp 60 Tagen Einarbeitungszeit gemeinsam mit dem bisherigen zweiten Vorsitzenden Achim Müller konnte der neue Allianzmanager über die laufende Arbeit in Projektgruppen berichten und sich mit dem Gremium über neue Projekte austauschen.

Doch zunächst standen Neuwahlen der Vorstandschaft an. Gewählt wurden Thomas Stamm (Bürgermeister Stadt Marktheidenfeld) zum ersten Vorsitzenden und Thorsten Schwab (MdL, Bürgermeister Hafenlohr) zum stellvertretenden Vorsitzenden. Die Vorstandschaft wird komplettiert durch die beiden Beisitzer Kerstin Deckenbrock (Bürgermeisterin Markt Triefenstein) und Klaus Thoma (Bürgermeister Markt Kreuzwertheim). Als Kassenprüfer wurden gewählt: Markus Baumann (Raiffeisenbank Main-Spessart eG) und Steffen Endres (Sparkasse Mainfranken Würzburg). Im anschließenden inhaltlichen Teil stellte Baurat Stefan Mehlig vom Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken den Abschluss des Kernwegnetzkonzeptes vor, für das die kommunale Allianz eine Förderung von 34 480 Euro bewilligt bekommt. ILE-Manager Kapfer zeigte erste Ergebnisse der Projektgruppe ISMS. Weiters wurde die Ausschreibung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten besprochen. Alle Projekte sind als Arbeitsauftrag im ILEK, dem integrierten ländlichen Entwicklungskonzept festgehalten.

Als weitere Projekte stehen im Strategiepapier die Themen Radtourismus und Wanderangebote sowie die Erfassung aller Touristischen Angebote im ILE-Raum. Wichtige Kontakte für derartige Projekte sind die übergeordneten Stellen aus dem Regionalmanagement oder anliegenden Tourismusverbänden. Ein laufendes Projekt aus dem ILEK ist die Umsetzung des „Regionalbudget“ genannten Kleinprojektefonds als ausführende Stelle. Hierzu wurde beschlossen, dass restliche Fördermittel möglichst ausgeschöpft werden sollen. Erfreulicherweise wird es eine zweite Förderphase geben, wenn auch mit kurzer Frist. Einzureichen sind Förderanträge bis Freitag, 7. August, inclusive Angebot und Kostenvoranschlag bei der Kommunalen Allianz. Die Durchführung und Abwicklung der Kleinprojekte muss bis 20. September 2020 erfolgen. Nähere Infos und Formulare sind bei ILE-Manager Markus Kapfer erhältlich und auf der Homepage www.raum-marktheidenfeld.de zu finden.

Die Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld ist ein Verein aus den 14 Städten und Gemeinden Birkenfeld, Bischbrunn, Erlenbach, Esselbach, Hafenlohr, Hasloch, Karbach, Kreuzwertheim, Marktheidenfeld, Roden, Rothenfels, Schollbrunn, Triefenstein und Urspringen. Gemeinsam werden Synergien genutzt, um Projekte anzugehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020