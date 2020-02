Neue Satzung beschlossen

Waldenhausen.Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Schulkindergarten Waldenhausen fand am Mittwoch, 19. Februar, im Mehrzweckgebäude in Waldenhausen statt. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Christina Kind konnte die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit festgestellt werden.

Die Kassenprüfung berichtete über eine einwandfreie Kassenführung. Kassierer Thomas Schilling trug einen ausführlichen Kassenbericht über die einzelnen Posten vor. Es konnte ein gutes Ergebnis erreicht werden, unterstützt von Spenden aus Firmen, Vereinen und Privatpersonen. Dadurch wurde beispielsweise Material für die beliebten Malstunden mit Frau Broedermann angeschafft, Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung unternommen und vor allem auch die Theaterfahrten nach Würzburg oder Jagsthausen ermöglicht. In Planung ist die Anschaffung eines Wasserspielgerätes im Außenbereich, das im laufenden Jahr gebaut und in Betrieb genommen werden soll.

Außerdem soll die Vereinsatzung dahingehend geändert werden, dass die Jahreshauptversammlung im Turnus von zwei Jahren abzuhalten ist. Bei Bedarf kann der Vorstand jederzeit eine Sitzung einberufen.

Der Satzungsentwurf ist bei dem Vereinsregister und muss noch vom Finanzamt geprüft werden. Die Änderung wurde einstimmig beschlossen.

Die Mitgliedslage ist stabil, es konnten zwei neue Mitglieder begrüßt werden. Der Förderverein wird in diesem Herbst zehn Jahre alt, das soll bei der Einweihung des Wasserspiels mitgefeiert werden.

Am Ende der Jahreshauptversammlung dankte Christina Kind für Berichte und Ausführungen sowie allen Mitgliedern für ihr Engagement. föve

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020