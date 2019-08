Neue Rollatorgasse führt zum Eingang

Wertheim.Die Besucher der Ausstellungseröffnung am Montag mit Werken des „(un)bekannten Malers“ Fritz Bach werden die ersten sein, die offiziell den neuen barrierefreien Zugang zum Grafschaftsmuseum nutzen können. Die Mitarbeiter der beauftragten Baufirma legten am Freitag letzte Hand an, damit alles rechtzeitig fertig wird. „Sie haben es pünktlich geschafft“, freuten sich Museumsleiterin Stefanie Arz und ihr Team.

In den vergangenen drei Wochen wurde von der bereits bestehenden Rollatortrasse in der Rathausgasse ein Abzweig angelegt. Dieser Weg reicht in einem leichten Bogen über eine flache Rampe bis vor die Eingangstür zum Erdgeschoss des Museums. Dorthin soll, allerdings erst 2020, auch der Haupteingang verlegt werden. Noch in diesem Jahr sind eine neue Klingelstele samt Sprechanlage geplant. Die jetzt abgeschlossenen Maßnahmen sind die ersten Schritte eines mehrstufigen Konzepts, nach dem bis 2023 das Grafschaftsmuseum modernisiert werden soll. stv

