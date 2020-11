Neue Richtlinie für Mittelmarkierungen auf Straßen wird umgesetzt

Main-Spessart-Kreis.In letzter Zeit häufen sich die Nachfragen von Verkehrsteilnehmern, die wissen möchten, warum bei einigen Straßen keine Mittelmarkierungen mehr vorhanden sind. Dies teilte jetzt das Landratsamt des Main-Spessart-Kreises mit. „Wir setzen jetzt mit Verspätung eine Richtlinie um, die schon seit langem gültig ist“, so Markus Krämer, Leiter des Sachgebietes Tiefbau. „Diese legt fest, dass Straßen nur dann eine Mittelmarkierung (fachlich korrekt Leitlinien genannt) erhalten sollen, wenn die Gesamtstraßenbreite mindestens 5,50 Meter beträgt.“ Laut Landratsamt wurden in der Vergangenheit fälschlicherweise auch in anderen Kommunen und Landkreisen vereinzelt Straßen mit einer Leitlinie versehen, die schmaler sind.

Bei Kreisstraßen, die wechselnde Breiten aufweisen, wird auf die Markierung verzichtet, wenn der überwiegende Teil der Streckenabschnitte nicht die erforderliche Breite aufweist. Lediglich die Randmarkierung wird im Sinne der Verkehrssicherheit als durchgezogene Linie markiert.

Bei Straßen, die diese Mittelmarkierung aufweisen, obwohl sie nicht die erforderliche Breite aufweisen, wolle man die Markierung aus verschiedenen Gründen nicht entfernen, so Krämer. Der Sachgebietsleiter versicherte, dass es sich dabei nicht um eine Sparmaßnahme handele: „Es ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit.“

Untersuchungen haben gezeigt, dass innerorts auf engen Straßen vorsichtiger gefahren wird, wenn die Mittelmarkierung fehlt. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.11.2020