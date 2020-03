Neue Photovoltaikanlage auf gutem Weg

Ortsvorsteher Udo Schlachter gab nichtöffentlich gefasste Beschlüsse hinsichtlich Bauangelegenheiten bekannt. Danach hat der Ortschaftsrat in sechs Fällen dem jeweiligen Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses einhellig zugestimmt. Schlachter kommentierte, Bautätigkeit in der Ortschaft sei durchaus gegeben, dies spreche für Erweiterungen von Neubaugebieten.

Schlachter lobte die Jugendlichen des Orts für deren Bereitschaft, an der Aktion „Saubere Landschaft“ teilzunehmen, ebenso die Familie Joas, welche Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hatte.

Der Ortsvorsteher informierte darüber, dass verstopfte Kanäle und Regenrohre an der Waldsporthalle von einer Spezialfirma gespült worden seien. Er lobte die aufmerksamen Bürger für deren rasche Meldung.

Udo Schlachter sagte, durch zahlreichen Windbruch insbesondere in Weichholzkulturen sei die Gefahrenlage im Privatwald hoch. Alle Waldbesitzer seien zur Vorsicht aufgerufen. Öffentliche Waldwege und Durchfahrten seien oftmals versperrt, Besitzer zum schnellen Handeln und Freiräumen der Wege verpflichtet.

Schlachter informierte, dass sich Beschwerden häuften, da der staatliche Forst im Distrikt „Geisrain“ und „Hinterer Geisrain“ bei Durchforstungsarbeiten das Kronenholz ohne Rücksicht auf Neuanpflanzungen auf private Waldgrundstücke unterhalb der Distrikte geworfen habe. Das mache dort ein Durchkommen fast unmöglich. Die Anlieger seien verärgert und hofften, dass der staatliche Forst das Holz auch wieder entferne und zerstörte Neuanpflanzungen ersetze.

In der Bürgerfragestunde wurde bekannt, dass der örtliche Heimat- und Kulturverein kein Obst mehr sammle, dies könne nicht mehr abgewickelt werden. Der Verein „Bio Streuobst Sachsenhausen“ biete an, sich dort anzuschließen. Informationen für Obsterzeuger gebe es am Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr bei einer Versammlung im Bürgerhaus.

Zu einen Hinweis wegen eines gebaggerten Lochs „im Tal“ erklärte der Ortsvorsteher, bei der Ortsverwaltung sei keine schriftliche Anfrage eingegangen. Aus der Bürgerschaft kam die Anregung, man könne sich wegen der jungen Familien im Neubaugebiet Gedanken machen über einen Spielplatz an einer „schönen Ecke“ im Bereich „Untere Felderstraße“.

Schlachter ließ auf eine entsprechende Anfrage hin wissen, das Problem mit dem defekten Licht an der Waldsporthalle sei bekannt, jedoch nicht behoben, „wir sind wöchentlich zugange“. hpw