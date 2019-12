Neue Kontakte geknüpft

Wertheim/Hongkong.Kürzlich stellte die Straub Beauty Group ihr umfangreiches Kosmetik- und Körperpflege-Angebot auf der „Cosmoprof Asia“ in Hongkong vor, wie das Unternehmen mitteilt.

Beziehungen vertiefen

Diese Fachmesse ist mittlerweile die wichtigste Veranstaltung der Kosmetikwelt im zweiten Halbjahr und ist eine großartige Gelegenheit, neue Produkte zu präsentieren, Kundenbeziehungen zu vertiefen und neue Kunden zu gewinnen. Leider haben die Unruhen und Proteste in Hongkong die Besucherzahl in diesem Jahr beeinträchtigt, doch alles in allem war es eine gelungene Teilnahme für die Straub Beauty Group. Bestehende Geschäftsbeziehungen wurden gefestigt, neue Kunden aus unterschiedlichsten Ländern konnten akquiriert werden.

Portfolio präsentieren

Für die Straub Beauty Group bleibt die Cosmoprof Asia ein absoluter Pflichttermin. Im deutschen Pavillon bot das Team von Straub an seinem großzügigen Stand das gesamte Portfolio aller in Wertheim produzierten Marken an.

Im Vordergrund standen die beiden Marken Marbert und Bettina Barty, welche hervorragend bei den Besuchern ankamen. Die Nachfrage nach Marbert als traditionsreiche und gleichzeitig innovative Pflegemarke, die seit Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad in Asien aufweist, war groß.

Rot steht für Glück

Doch auch Bettina Barty fand großen Anklang. Die Serie „Red Line“ der Marke Bettina Barty ist nach wie vor der Bestseller in Asien, da die Farbe Rot in Asien Glück bedeutet. Seit 2013 konnten die Geschäftsbeziehungen im asiatischen Markt kontinuierlich ausgebaut werden. Insbesondere China wurde zum wichtigsten Exportmarkt der Marke Bettina Barty.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019