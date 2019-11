Neue Bauplätze gewünscht

Sonderriet.In Sonderriet sollen neue Bauplätze entstehen. Eine entsprechende Entscheidung fällte der Ortschaftsrat des Wertheimer Stadtteils in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch.

Das vierköpfige Gremium stimmte einhellig dafür, die Stadt Wertheim zu beauftragen, die verbliebenen Bauplätze im Sonderrieter Neubaugebiet „Hofäcker“ zu erschließen.

In diesem gibt es nämlich nur noch einen freien, erschlossenen Bauplatz. Durch die Resterschließung des Areals sollen neun bis zehn neue Bauplätze entstehen, wie Ortsvorsteher Udo Kempf ausführte.

Anfrage an die Telekom

Die Ortsverwaltung will außerdem beim Telekommunikationsunternehmen Telekom anfragen wegen einer Verbesserung des Mobilfunk- und LTE-Netzes in Sonderriet, wie Kempf ankündigte.

Gute Nachrichten hatte der Ortsvorsteher bezüglich der beantragten Förderung bei der LEADER-Gruppe Badisch-Franken für die Anschaffung eines Mähgeräts. Der Antrag sei bewilligt worden, so Kempf. Damit würden 80 Prozent der Kosten für den Mäher, der zur Pflege der kommunalen Streuobstwiesen genutzt werden soll, über die LEADER-Förderung finanziert.

Mit Blick auf den Haushalt 2020 berichte Kempf, dass die Mittel für einen Unterstand für die Mülltonnen an der Mehrzweckhalle bereits genehmigt worden seien.

Im Zuge der Ortschaftsratssitzung stellte außerdem Jürgen Goldschmitt von der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) den Besuchern das Ruf-Taxi-Konzept des Verkehrsunternehmens vor, wie bereits zuvor in anderen Wertheimer Stadtteilen.

„Das Konzept soll eine gewisse Grundmobilität ermöglichen“, erläuterte Goldschmitt. Das Ruf-Taxi verkehrt wie ein Linienbus entlang der Bushaltestellen auf Basis eines festen Fahrplans. Auch wenn der Name es anders vermuten lässt, fährt das Ruf-Taxi also nicht zu jeder Zeit zu jedem beliebigen Ort. Dafür kostet die Fahrt aber auch nur so viel wie ein Busticket auf derselben Strecke.

Wer das Angebot nutzen will, muss das Ruf-Taxi mindestens eine Stunde vorher telefonisch oder übers Internet bestellen. ses

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019