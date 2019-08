Neubau im Grünen oder zügiger Anbau

Der Kindergarten in Kembach platzt aus allen Nähten. Seit vielen Monaten wird um eine Lösung gerungen. Die Ortschaftsräte haben sich bereits eine Meinung zu den zwei Varianten gebildet.

Kembach/Dietenhan. Mit schöner Regelmäßigkeit beschäftigt sich der Wertheimer Gemeinderat mit der Bedarfsanalyse und -planung für die vorzuhaltenden Betreuungsplätze in den Kindergärten. Im November 2018 wurde vom Gremium die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2019/20 verabschiedet. Den geplanten Ausbau oder gar den Neubau einer Einrichtung in Kembach suchten die Eltern der beiden Ortschaften Kembach und Dietenhan jedoch vergeblich auf dieser Liste.

Der Kindergarten in Kembach befindet sich direkt an der Höhefelder Straße. Er wurde in dem über einhundert Jahre alten Gebäude im Jahr 1984 eröffnet. Träger ist die evangelische Kirchengemeinde Kembach.

An Grenzen gestoßen

Mit ihren 34 Plätzen für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren ist die Einrichtung inzwischen an ihre Grenzen gestoßen. Geht es nach den Anmeldungen aus Kembach und Dietenhan, wird schnell klar: Hier fehlen im Moment mindestens zehn Plätze. Zudem ist das Gebäude deutlich in die Jahre gekommen, Brandschutz und Sanitärräume bräuchten eine Überarbeitung. Es besteht dringend Handlungsbedarf. Um eine Lösung zu finden, trafen sich Ortschaftsräte, Elternvertretung, Vertreter des Kirchengemeinderats, der Stadtverwaltung und Gemeinderäte beispielsweise im Oktober vergangenen Jahres vor Ort. Auch auf der Klausurtagung spielte die Kita in Kembach eine Rolle.

Debattiert wurden mehrere Lösungsansätze. Dazu zählte auch eine Zwischenlösung in einer ehemaligen Firma in Dietenhan. Doch die Höhe der Umbaukosten im sechsstelligen Bereich in einem lediglich angemieteten Gebäude ließen keinen schnellen Entschluss zu und so zog der Eigentümer sein Angebot zurück. Außerdem haben laut Dietenhans Ortsvorsteher Jan Behner die Mütter und Väter diese Interimslösung abgewählt. „Die Eltern wollen eine Lösung in Kembach, damit die Kinder zusammenbleiben können“, so Behner. Das hieß für die Eltern: Auskommen ohne Übergangskonzept und auf baldige Lösung hoffen. Diese tut sich nun in Form von zwei Varianten auf.

Ein Neubau nahe der Kembachtalhalle Richtung Dietenhan hat den Charme, dass es sich dabei um eine langfristige Lösung handeln würde, wobei sinnvolle Ansprüche an den Bau aus pädagogischer Sicht in einem sehr naturnahen Umfeld umgesetzt werden könnten.

Höhere Kosten

„Die deutlich höheren Kosten für einen Neubau sind besser eingesetzt, als eine Investition in ein Mietgebäude und einen über 100 Jahre alten Altbau“, so argumentierten Ende letzten Jahres Mitglieder der Freien Bürger Wertheims bei einem Vororttermin. Die zweite Variante bleibt an Ort und Stelle und greift entweder die Nutzung des Obergeschosses auf oder die Sanierung des Gebäudes, inklusive eines möglichen Anbaus.

Schon vor Monaten machte Tanja Bolg, Ortsvorsteherin in Kembach, keinen Hehl daraus, dass die Nutzung des Obergeschosses für einen Kindergarten keine optimale Lösung sei. Auch habe man hier mit einer langen Kündigungsfrist zu kämpfen. Ein Anbau war bisher aus Platzgründen nicht so einfach umsetzbar. Doch nun kommt Bewegung in das Vorhaben. Um den neuen Teil anbauen zu können, muss das Grundstück vergrößert werden. Aus diesem Grund verhandelt die Stadt gerade mit einer Erbengemeinschaft über das sich auf der rechten Seite anschließende bebaute Grundstück.

Vor kurzem trafen sich zudem die betroffenen Ortschaftsräte, um sich anhand erstellter Unterlagen einen Standpunkt zu den zwei Varianten zu erarbeiten. „Wir favorisieren eindeutig die Anbaulösung“, sagte Jan Behner. Der Hauptgrund für diese Entscheidung liege laut Ortsvorsteher bei der zügigeren Umsetzbarkeit. So würde diese Variante ein Jahr eher fertig werden, als ein Neubau. Im Zeitplan für letzteren spielt unter anderem die Änderung des Bebauungsplans eine Rolle.

Die deutlich stärkere finanzielle Belastung des Stadtsäckels im Millionenbereich für den Neubau ist in Dietenhan ein weiteres Argument, das für einen Anbau spricht. „Außerdem hat Kembach Gelder aus dem Sanierungsprogramm bekommen.

Zeitplan wichtiges Argument

Da würde so ein Neubau nicht dazu passen“, betonte Behner. Die Lage an einer vielbefahrenen Straße spiele inzwischen keine Rolle mehr. „Das einzige, was den Eltern wirklich wichtig ist, ist die ein Jahr frühere Fertigstellung.“

In Kembach hingegen gibt es Befürworter für beide Varianten. Dennoch habe sich die Mehrheit auch hier für die Sanierung des Gebäudes und den Anbau ausgesprochen. Das Argument der schnelleren Fertigstellung wiegt schwer. Dazu kommt, dass die Eltern den Spielplatz im Kindergarten mit viel Aufwand und Liebe hergerichtet haben und der könnte weiterhin genutzt werden. Laut Tanja Bolg haben die höheren Kosten bei der Abwägung „eigentlich keine Rolle gespielt“, sagte sie. „Wichtig war nur, schnell Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.“

Gemeinderat trifft Entscheidung

Laut Stadtverwaltung sollen in Kembach künftig 57 Plätze in drei Gruppen für Kinder ab einem Jahr inklusive möglicher Ganztagesbetreuung angeboten werden.

Über die grob veranschlagten Kosten der zwei Varianten konnten beide Ortsvorsteher noch nichts sagen, „weil die Planungen noch nicht abgeschlossen sind“, so Tanja Bolg. Diese Kosten werden, genauso wie die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, am Montag, 23. September, dem Gemeinderat vorgestellt.

Er trifft die endgültige Entscheidung zwischen teurem Neubau, der länger bis zur Fertigstellung braucht, aber an optimalem Standort ist, und dem Anbau am bestehenden Gebäude, der deutlich schneller fertig ist, weniger kostet aber direkt an der Hauptstraße liegt.

Zu berücksichtigen gilt auch, ob sich in beiden Varianten die pädagogischen Ansätze in der Baulichkeit widerspiegeln können. „Ich bin mal gespannt“, sagte Tanja Bolg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019