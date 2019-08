Neuauflage zum runden Geburtstag

Eichel.Zu einem vollen Erfolg wurde die fünfte Auflage des Mädchenfußballtags , der wieder als „Schulaktionstag“ im Rahmen des „Tag des Mädchenfußballs“ in Kooperation mit der Comenius Realschule und der Gemeinschaftsschule Wertheim am Freitag auf dem Sportgelände des FC Eichel ausgetragen wurde. Erstmals beteiligte sich auch das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium an der Veranstaltung, so dass mit 53 teilnehmenden Mädchen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war.

Ebenso erfreulich war die hohe Zahl von sieben Juniorinnen-Coaches, die während der knapp fünfstündigen Veranstaltung die Mädchen der fünften bis achten Klassen betreuten.

Nach einem halbstündigen Schnuppertraining, bei dem die grundlegenden Techniken des Fußballspiels vorgestellt und eingeübt wurden, startete die Vorrunde des „Mini-WM-Turniers“ mit acht Mannschaften. Auf zwei Spielfeldern trafen im „Fair-Play“-Modus ohne Schiedsrichter die acht Viertelfinalisten der diesjährigen FIFA- Frauenfußballweltmeisterschaft in zwei ausgelosten Gruppen aufeinander.

In der Gruppe A setzte sich „Frankreich“ vor der „USA“, „Schweden“ und „Deutschland“ durch. Die Gruppe B führte das Team von „Italien“ an vor „England“ , den „Niederlanden“ und und „Norwegen“. Die Begegnung um Platz sieben entschied „Deutschland“ mit 3:0 Toren gegen „Norwegen“.

Das Spiel um Platz fünf gewannen die „Niederlande“ im Sieben-Meter-Schießen mit 3:1 gegen „Schweden“, Platz drei holte sich die „USA“ mit einem 3:0 Sieg gegen „England“. Weltmeister wurde „Italien“ durch ein klares 5:1 über „Frankreich“ .

In der spielfreien Zeit wurden auf dem Soccer-Court in einem Parcour die schnellsten Dribblerinnen ermittelt und an einer anderen Station die meisten Pässe pro 30 Sekunden an die Bande gezählt.

Bei diesen Wettbewerben wurde Emma Roth (DBG) die „Dribbel-Queen“ und Jasmin Beer (CRW) gewann den Titel als „Pass-Ass“.

Lisa-Marie Schindler (DBG) und Viktoria Sendelbach (DBG) wurden Siegerinnen bei den Mädchen, die bereits in einem Fußballverein spielten. Alle erhielten als Anerkennung Minibälle und Spielbälle.

Jonglierkönigin wurde bei den „Profis“ Lisa-Marie Schindler mit sagenhaften 100 Kontakten, Elaf Al Ab cal Faraj schaffte als Neuling acht Kontakte. Zwei Europapark-Gewinnspielbeutel gewannen als weitere Anerkennungspreise per Los Emma Roth (DBG) und Sina Klein (DBG).

Jede Teilnehmerin erhielt anschließend je nach Wahl noch Trinkflaschen, Sonnenbrillen, Freizeitcaps oder Haarbänder, die vom Badischen Fußballverband und der AOK Wertheim zur Verfügung gestellt wurden.

Im Turnierverlauf überreichte AOK-Bezirksleiter Mathias Altmann als Anerkennung für die gute Zusammenarbeit mit der Comenius Realschule und dem FC Eichel noch fünf Spielbälle für die AOK-FußballGirls, die 2014 als Fußball-AG in der Realschule gegründet wurden.

Während der Siegerehrung bedankte sich Organisator Roland Grottenthaler außerdem bei allen Spielerinnen, die mit einer Riesenbegeisterung dabei waren, bei den Betreuerinnen Ivonne Cali, Karina Lajkom, Jessica Ferreira, Melani Tulic, Erika Tschugaew, Michelle Yiangoullas, Lara Unger wie den Eltern Silvia Sendelbach, Julia Henke, Susanne von Alt und Karl-Heinz Lemnitzer.

Der Sanitätsdienst der Comenius Realschule (Leitung: Mirjam Kramer) mit Sophia Braun, Angelina Zirkler und Naomi La Corte musste erfreulicherweise nicht eingreifen.

Einen besonderen Dank für die gute Kooperation Schule-Verein sprach Grottenthaler noch Rektor Lothar Fink (GmS), Rektorin Katrin Amrhein (CRW) und Schulleiter Reinhard Lieb (DBG) aus, die die Schülerinnen vom Unterricht freigestellt hatten.

Außerdem wurde im Auftrag des Badischen Fußballverbandes von einem Kamerateam ein Werbevideoclip gedreht, in dem einige Mädchen interviewt wurden. Unter dem Arbeitstitel „Tag des Mädchenfußballs“ wird er auf der Homepage des Verbands zu sehen sein und soll die Begeisterung für den Mädchenfußball weiterhin wecken.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019