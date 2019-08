Neu im Kreis der Ministranten

Bestenheid.Im Rahmen des Festgottesdienstes zum Pfarrfest der Katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth in Bestenheid am vergangenen Sonntag wurden die vier neuen Ministranten Nico Gräbe, Caterina Figueiredo Marques, Aron Konrad und Lina Kirchner (auf dem Bild von links gemeinsam mit Pfarrer Jürgen Banschbach und Angelika Suhl) in den Kreis der Minis aufgenommen. Einen kleinen Wermutstropfen gab es bei Angelika Suhl, die zusammen mit Oberministrantin Larissa Rücker die jahrelange Ministrantin Daniela Emmert verabschiedete. Blümchen und ein kleines Abschiedsgeschenk für das Engagement gab es auch von Pfarrer Jürgen Banschbach. / kgw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019