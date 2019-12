Nebenbuhler einen Faustschlag verpasst

Wertheim.Ein 45-jähriger Arbeitsloser aus Bestenheid hatte seit eineinhalb Jahren eine Beziehung zu einer verheirateten Frau auf dem Reinhardshof. Im April 2019 verpasste der 65-jährige Ehemann an seiner Haustür dem Nebenbuhler einen Faustschlag und einen Stoß, wodurch dieser stolperte und eine Treppe hinunter fiel. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden. Wegen Körperverletzung musste sich nun der Ehemann beim Amtsgericht Wertheim verantworten.

Der Vorfall ereignete sich im Juni. Bereits davor hatte der Nebenbuhler dem Ehemann erklärt, er liebe seine Frau, und „Scheidung und Hausverkauf verlangt“. Das führte zu großer Empörung. Am Tattag rief die Ehefrau den Nebenbuhler an, er solle zu ihr kommen, „es laufe bei ihr schlecht“. Als dieser klingelte, öffnete die Frau und forderte ihn auf, zu fliehen. Der Ehemann kam hinzu, verpasste zumindest Schlag und Stoß und erteilte Hausverbot. In der Verhandlung meinte der Angeklagte, er habe den Geschädigten zunächst vergeblich aufgefordert, das Haus zu verlassen.

Bis auf kleine Narben an der Stirn sind die Verletzungen verheilt, und die außereheliche Beziehung beendet. Die Richterin ging zu seinen Gunsten von „exzessiver Notwehr“ aus und sprach ihn unter „Zudrücken beider Augen“ frei. In der Urteilsbegründung sagte sie, die Einschätzung, was Notwehr ist, habe sich in den letzten 50 Jahren gewandelt. Heute sei ein derartiger Schlag selbst im eigenen Haus nicht mehr erlaubt, und es wäre auch eine Verurteilung möglich gewesen. Sie gehe aber von einem entschuldbaren Notwehrexzess aus. goe

