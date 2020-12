Naturnahe Pflege und Gehölzschnitt

Oberlauda.Die Ländliche Heimvolkshochschule Lauda plant 2021 in Oberlauda verschiedene Obstbauseminare zu naturgemäßen Obstbaumethoden.

Gärtnermeister und Gartenbaulehrer Josef Weimer aus Schaafheim im Odenwald, ein versierter Fachmann, leitet den Kurs.

Die Kurse der Ländlichen Heimvolkshochschule richten sich an alle Obstfreunde, Selbstständige und Landwirte, sowie Beschäftigte von Forstbetrieben und Kommunen und vermitteln die theoretischen und praktischen Grundlagen für die naturnahe Pflege und den Schnitt der Obstgehölze, Gesundheit, Ertragsfähigkeit und Langlebigkeit.

Sehr praxisorientiert

Eine bewährte Schnittmethode wird erlernt und deren klare Vorteile in der Praxis aufgezeigt. Der sehr praxisorientierte Lehrgang enthält in zwei aufeinander aufbauenden Kurseinheiten an jeweils zwei Tagen einem Theorie- und einem Praxistag und gibt einen umfassende Einblicke in den biologischen Obstanbau. In den Seminareinheiten bleibt genügend Zeit für Fragen rund um die Obstgehölze.

