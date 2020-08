Nassig gibt sich bei Mittelanforderungen bescheiden

Nassig.Der Ortschaftsrat von Nassig tagte am Montagabend öffentlich. Nach dem Treffen im Neubau Wild-bachhalle hörten im Bürgersaal zwei Dutzend Nassiger Neues speziell zum Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“, zu den Haushalten 2020 und 2021 sowie zum Themenbereich Neubaugebiet.

Ortsvorsteher Volker Mohr freute sich zum Thema „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“, dass Nassig und Waldenhausen im dritten Anlauf in das Förderprogramm des Landes aufgenommen worden seien. Der Bescheid sei im Dezember 2019 eingetroffen. Mohr skizzierte die anstehenden Abläufe grob. So werde eine Eröffnungsveranstaltung stattfinden.

Bestandsanalyse verzögert

Die Stadt und ein Ingenieurbüro untersuchten die Ortschaft mit dem Ziel, ein Sanierungsgebiet auszuweisen. Baulücken sollten aktiviert, Bürger zur Mitwirkung bewegt werden, um Bauwilligen Vorteile zu beschaffen. Die momentane Bestandsanalyse vor Ort sei wegen der Pandemie etwas im Verzug. Das Ingenieurbüro entwickle mit Blick auf den Erhaltungszustand von Gebäuden und die Altersstruktur der Ortschaft eine Strategie.

Bei der öffentlichen Auftaktveranstaltung werde über „wie“, „was“ und „wo“ informiert, eventuell gebe es im September/Oktober einen Ortsrundgang mit Erläuterungen. Eine Bürgerbefragung sei für No-vember /Dezember angedacht, die entsprechende Auswertung solle vor Weihnachten fertig sein. Februar/März 2021 könne es eine Abschlussvorstellung des Erarbeiteten geben.

Mohr meinte, zu einer solchen Innenentwicklung gebe es gute Beispiele anderswo. Ortschaftsrätin Sil-ke Walter befand als wichtig, an die Infrastruktur zu denken. Der Höhenort Nassig habe mit seinem Einzugsgebiet die Option „medizinisches Zentrum“. Insgesamt sollten alle daran arbeiten, dass die Ortschaft gleichmäßig wachse.

Der Ortsvorsteher äußerte zum Vollzug des Haushalts 2020, man sei „voll im Plansoll“. Das Denkmal „Kaiser Wilhelm“ vor dem Rathaus sei wegen der Schäden eingerüstet und begutachtet worden, es werde eine Ausschreibung geben, die Kosten seien mit 15 000 Euro geplant.

Mauerstück am Friedhof saniert

Im Bereich der Gräber für die gefallenen Soldaten sei ein Mauerstück am Friedhof saniert worden. Die Fachfirma habe dies prima gemacht bei Kosten von etwa 20 000 Euro.

Zum Programm „Innenentwicklung“ seien im Haushalt 2020 Mittel von 16 000 Euro veranschlagt, so Mohr. Für den „Ersatzneubau Wildbachhalle“ seien im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 1,84 Millionen Euro bereitgestellt.

Der Ortsvorsteher sagte, die Ortschaft Nassig werde derzeit fit für die Zukunft gemacht, und die Stadt Wertheim investiere erhebliche Mittel. Das sei nicht selbstverständlich. Mohr beschloss diesen Tagesordnungspunkt mit den Worten: „Wir sind gut bedient, und wir wissen dies auch zu schätzen.“ Bei den Anforderungen für den Haushalt 2021 habe sich Nassig „ganz hinten angestellt“, meinte der Ortsvorsteher.

Die Ortschaft beantrage keine neuen Gelder, zeige sich solidarisch mit den anderen Ortschaften. Eine Ausnahme sei die Schulsportanlage, an der Sprunganlage müsse wegen Verletzungsgefahr etwas gemacht werden.

Planung für Baugebiet

Mohr informierte, das Neubaugebiet „Müllerswiesen“ sehe der vollständigen Belegung entgegen. Nach der positiv abgelaufenen Umsiedlung eines Schmetterlings seien zwei weitere Bauplätze baureif, einer im September 2021. Der Ortsvorsteher bezeichnete es als kurios, dass „Stand heute“ unter den Bauherren im Neubaugebiet „Müllerswiesen“ keine jungen Leute aus Nassig seien. Es gebe also keinen Automatismus solcher Maßnahmen. Mohr ergänzte, es könne zu Maßnahmen kommen, um dem übermäßigen Flächenverbrauch entgegen zu wirken.

Zu weiteren Planungen hinsichtlich Bauflächen habe sich der Ortschaftsrat zusammen mit der Planungsabteilung der Stadtverwaltung Gedanken gemacht, so der Ortsvorsteher. Er sprach die vielen Einflussfaktoren an.

Letztlich habe sich der Ortschaftsrat einstimmig auf das Planungsgebiet „Welzkübel“ geeinigt. Dieses sei zentrumsnah, relativ leicht zu erschließen und habe den großen Vorteil, im aktuellen Flächennutzungsplan enthalten zu sein.

Mohr listete auf, was bezüglich des Gebietes zu tun sei. Der planerische Auftrag an die Stadtverwaltung sei erteilt, der Aufstellungsbeschluss werde im Herbst 2020 erwartet. „Die Ortschaft ist auf dem Weg in die Zukunft“, fasste er zusammen, es gelte für das geschnürte Gesamtpaket möglichst einen Nenner zu finden, mit dem die Leute leben können.

