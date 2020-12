Nahwärmeabnahme wird Pflicht

Wertheim.Für die Erschließung des Wohngebiets „Felderflur, nördlicher Teil“ in Waldenhausen soll die Firma Brand Bau aus Rieneck die Straßenbau- und Kanalarbeiten für einen Angebotspreis von 464 433 Euro ausführen. Auf rund 0,5 Hektar sollen neun Bauplätze entstehen. Jannis Wirth vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) stellte das Vorhaben noch einmal kurz vor. Unter anderem wird eine 80 Meter lange Straße, teilweise mit Gehweg, gebaut. Um die Entwässerung zu ermöglichen, findet eine Kanalaufweitung statt. Wasser, Strom, Wärme oder Gas werden von den Stadtwerken geliefert. Betriebsleiter der ABW, Helmut Wießner, erklärte in diesem Zusammenhang dass in den Kaufverträgen ein Anschlusszwang für die Abnahme von Nahwärme verankert werden soll.

Teure Trennsysteme

Von Ratsmitglied Richard Diehm (Grüne) kam die Anregung, Neubaugebiete künftig über Trennsysteme und nicht über Mischsysteme zu erschließen. Wirth wies darauf hin, dass die Kosten für den Einbau von Trennsystemen deutlich höher liegen und damit den Kaufpreis von 127 Euro pro Quadratmeter in diesem Fall deutlich sprengen würden. hei

