Nachwuchsstudenten beschäftigen sich mit dem Klimawandel

Wertheim.Die Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim bieten in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Wertheim im Oktober wieder eine Kinderuni an. Aufgrund der Coronaauflagen ist eine Anmeldung unter www.forscherkids-wertheim.de erforderlich.

Der Vortrag findet am Samstag, 10. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr im Kulturhaussaal, Bahnhofstraße 1, in Wertheim statt. Referent ist Werner Aeschbach vom Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg. Mit Professor Aeschbach unternehmen die Juniorstudenten eine Reise durch die Klimaveränderungen der Erdgeschichte. Sie erfahren was der Unterschied zwischen Wetter, Witterung und Klima ist. Sie lernen, wie und warum sich das Klima über die Erdgeschichte hinweg verändert hat. Außerdem lernen sie, wie Klimaforscher herausfinden, welches Klima vor langer Zeit auf der Erde herrschte. Zudem berichtet Professor Aeschbach darüber, welche Auswirkungen der Klimawandel auf uns hat und welche Rolle der Mensch für die Erwärmung spielt.

Abgerundet wird das Ganze durch Einblicke in die aktuelle Forschungsarbeit des Dozenten. Natürlich beantwortet er auch die Fragen der Zuhörer. Die Kinderuni richtet sich hauptsächlich an Kinder von acht bis zwölf Jahren. Jüngere und ältere Kinder sind aber willkommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. sjr/Bild: Uni Heidelberg)

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.10.2020