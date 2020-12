Nachwuchsmediziner zeigen kein Interesse an Arztpraxen

Wertheim.Es war keine Überraschung und stellt Wertheimer Hausärzte und Patienten trotzdem vor eine große Herausforderung: Am 31. März nächsten Jahres wird das Ärzteehepaar Sabine und Klaus Overmayer nach 35 Jahren ihre Praxis in Nassig schließen. Nach vier weggefallenen Arztpraxen im vergangenen Jahr macht das die Suche nach einem neuen Hausarzt nicht einfacher. Dennoch sagt die Kassenärztliche Vereinigung (KV), dass Wertheim statistisch gesehen überversorgt ist.

„Die Zahlen sind so richtig wie sie falsch sind“, erklärt Kai Sonntag, Pressesprecher der KV Baden-Württemberg auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. Diese würden immer aus dem Verhältnis Einwohnerzahl/Ärzte berechnet und hier hat Wertheim einen Versorgungsgrad von 112 Prozent. Das heißt, selbst wenn sich Ärzte finden würden, dürften sie keine neuen Praxen eröffnen, wohl aber die bestehenden Arztsitze übernehmen.

Lediglich die Kinder- und Jugendpsychiater mit 86,9 und die HNO-Ärzte mit 95 liegen unter 100 Prozent. Offen wäre der Markt auch noch für Psychotherapeuten.

Gleichmacherei

Die Maßnahmen wurden in den 90er Jahren beschlossen, um Kosten zu sparen. Seit damals seien Anpassung eher politisch als nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen worden, so Sonntag. Problematisch sei auch, dass jeder Arztsitz gleich gerechnet werde, unabhängig davon, ob der Arzt 25 oder 40 Stunden praktiziere. Mit einem Vorurteil räumt Sonntag auf: Rein nach der Versorgung sei in Baden-Württemberg kein Stadt-Land-Gefälle zu erkennen.

Es gebe überall überversorgte und schlecht versorgte Regionen. Am schlechtesten steht derzeit Horb am Neckar mit einem Versorgungsgrad von 78 Prozent da.

„Ein Grundrecht auf einen Hausarzt gibt es nicht“, betont Sonntag, schränkt aber ein, dass ein Kassenpatient Anspruch auf medizinische Betreuung habe. Er müsse aber eben bereit sein, auch mal längere Wege in Kauf zu nehmen.

Viele Ärzte über 65 Jahre alt

Gerade das sieht Bürgermeister Wolfgang Stein kritisch. „Von Stuttgart aus betrachtet ist Wertheim ein Punkt. Wir wissen aber von den langen Wegstrecken. Und anders als in der Stadt ist bei uns der ÖPNV natürlich nicht so ausgebaut.“ Gerade für die Älteren müsste der Hausarzt fußläufig zu erreichen sein. Ein weiteres Problem sei, dass die meisten Wertheimer Ärzte bereits über 65 Jahre alt seien.

Leider sei die Kommune für die Versorgung rechtlich nicht zuständig, auch wenn ihr dies natürlich sehr am Herzen liege, so der Bürgermeister. „Wir können nur politische Appelle senden und Hilfestellung leisten. Junge Ärzte backen können wir leider nicht.“

Es gebe zwar inzwischen Anreizprogramme für angehende Medizinstudenten, etwa einen wegfallenden Numerus Clausus bei der Bereitschaft aufs Land zu gehen, aber bis diese greifen, dauere es mindestens zwölf Jahre. Geplant sei, einen Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung in den Gemeinderat einzuladen, um die Thematik zu besprechen.

„Es ist eigentlich egal, wie der Versorgungsschlüssel ist“, meint Dr. Christina Gläser, Leiterin des Fortbildungskreise für die Wertheimer Hausärzte. „Das Problem ist, dass wir keine Interessenten haben.“ Das ist für sie unverständlich. Sie liebt ihren Job. „Ich finde, mein Beruf ist der attraktivste überhaupt. Man kann als Hausärztin viel gestalten und zum Beispiel Familie und Beruf gut unter einen Hut bringen“, wirbt sie für eine Aufgabe, die zu Unrecht lange einen schlechten Ruf genossen habe.

Keine Konkurrenz

Sie fürchte, wenn sich nicht bald etwas ändere, müssten die Praxen sich auf Notfallversorgung beschränken. Gut sei die kollegiale Zusammenarbeit der Wertheimer Hausärzte, die sich vier bis sechs Mal im Jahr zu Fortbildungen und – in Nicht-Corona-Zeiten – regelmäßig zum Stammtisch treffen. Hier gebe es keine Konkurrenz, man suche zusammen Strategien.

Dies bestätigt auch Overmeyer, der froh ist, dass seine Kollegen versprochen haben, seine Patienten zu übernehmen. Dabei seien weder Art der Krankenversicherung noch Gesundheitszustand entscheidend, betont Gläser. „Danach fragen wir gar nicht.“ Man müsse aber eben schauen, dass man das Ganze stemmen könne. Dankbar sei sie, dass Overmeyer erst nach der Wintersaison mit Erkältung, Grippe und eben Corona schließe.

Danach vergeben die anderen Praxen ab Mai Termine, um ihre neuen Patienten kennenzulernen. Wer keinen Arzt findet, der ihn aufnehmen kann, kann sich laut Kai Sonntag an die zentrale Terminvergabe unter Telefon 116117 wenden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020