Nachwuchs bekommt Raum

Waldenhausen.Die Jugendlichen in Waldenhausen bekommen wieder einen Jugendraum. Einen entsprechenden Entschluss fällte der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. Einstimmig votierte das Gremium dafür, den Jugendraum im ehemaligen Sparkassenraum im Rathaus wieder zu eröffnen und dafür Fördermittel bei der Stadt Wertheim zu beantragen. Und die Jugendlichen hatten von Ortsvorsteher Gerrit Lang bereits eine Hausaufgabe bekommen. Sie sollen nämlich eine Hausordnung für den Jugendraum formulieren und sich über dessen Einrichtung Gedanken machen.

Potenzial nutzen und gestalten

Auf der Tagesordnung stand daneben auch die „Agenda 2019 – 2024“. Diese umfasst zahlreiche Projekte, die in den nächsten fünf Jahren in Waldenhausen umgesetzt werden sollen. „Wir haben ein klares Ziel und konkrete Vorstellungen, wie wir die Ortschaft in den nächsten Monaten und Jahren gestalten wollen“, betonte der Ortsvorsteher. Ein wichtiges Thema auf der Agenda ist die Innenentwicklung. „Wir möchten das Alt-Dorf so gestalten, dass dort Lebensraum, Stellfläche für landwirtschaftliche Geräte und mehr entsteht“, so Lang.

Ortschaftsrat Ralf Herr betonte, dass es viel Potenzial in Waldenhausen gebe – dieses müsse man nun nutzen und gestalten. „Dazu brauchen wir das ganze Dorf“, hob er hervor. Dieses solle zusammen ein Konzept entwickeln, welchem sowohl der ganze Ort als auch die Eigentümer der betreffenden Grundstücke im Alt-Dorf zustimmen könnten. An letztere gelte es als erstes heranzutreten. Ähnlich sah das auch Ortschaftsrat Nils Ries. Er bekräftigte, dass alle bei einem solchen Konzept mitreden sollten, wenn mal die Fördergelder fließen würden.

Was hingegen auf keinen Fall passieren soll, ist, dass ein Architekturbüro Waldenhausen einfach ein Standardkonzept überstülpt. Darin war sich das Gremium einig.

Neben der Innenentwicklung umfasst die Agenda noch weitere Punkte wie etwa die Schaffung von Sitzgruppen im Ort. Ebenso soll der Baumbestand in den Tauberauen erneuert und städtische Flächen mit Blumen verschönert werden.

Bei der Bürgerfragerunde stand unter anderem die Frage nach der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten in der Kirchäckerstraße im Raum. Diese war ursprünglich für Ende November geplant. Nun soll laut Gerrit Lang bis Weihnachten zumindest eine erste Decke eingezogen werden. Vollständig abgeschlossen werden sollen die Arbeiten aber definitiv erst im nächsten Jahr. ses

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019