Nachhaltigkeit und Langlebigkeit im Blick

Wertheim.Die Wildbachhalle in Nassig wird gerade umfassend saniert. Der Bauausschuss vergab auf seiner Sitzung am Donnerstagabend deswegen diverse Gewerke.

Den Zuschlag für die Tür- und Fensterelemente erhielt die Firma Mannl aus Kreuzwertheim für rund 160 000 Euro. Die Arbeiten am Hallendach wird die Firma Rudorfer aus Tauberbischofsheim für rund 111 000 Euro ausführen. Die Firma Prokopp aus Reicholzheim führt die notwendigen Sanitärarbeiten in Höhe von 137 000 Euro aus. Die Heizungsarbeiten werden in Höhe von rund 68 000 Euro ebenfalls von der Firma Prokopp übernommen, genauso wie die Arbeiten an der Lüftungsanlage für 104 000 Euro. Die Elektroarbeiten wurden an die Firma Kohn aus Wertheim für 254 000 Euro vergeben.

Christian Melzer vom Hochbauamt bemerkte in diesem Zusammenhang, dass nach der Ausschreibung die Angebote oft nur noch recht spärlich eingehen.

Richard Diehm (Grüne) bemängelte, dass man grundsätzlich zu viel Technik einbaue, die oft nicht handhabbar sei. Er fordere deshalb, „auf ein normales Maß zurückzukommen“. Baudezernent Armin Dattler erwiderte, dass die Stadt nach den Regeln der Technik baue und vor allem die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit im Blick habe. Auch könne man keine pauschale Diskussion führen, sondern müsse dies an jedem Objekt einzeln tun.

Außerdem fallen die Entscheidungen immer in enger Abstimmung mit dem Nutzer. Dattler verbal zur Seite sprang Nassigs Ortsvorsteher Volker Mohr. „Wir bauen keinen Luxus, sondern zweckmäßig“, sagte er und verwies darauf, dass man beispielsweise auf eine Fußbodenheizung verzichtet und ständig die Kosten im Blick habe. hei

