Nachhaltigkeit steht im Fokus vieler Kurse

Unter dem Motto „VHS – etwas für jeden Geschmack“ bietet die Volkshochschule Wertheim im ersten Semester 2020 ein umfassendes Programm.

Wertheim. Schon seit 1947 eröffnet die Wertheimer Volkshochschule (VHS) interessierten Personen Kurse in vielen Bereichen. Am Mittwoch stellten ihr Leiter Dieter Zimmermann und die Geschäftsführerin Georgitta Szabo das Programm für das erste Halbjahr 2020 vor.

Einleitend blickten sie auf die Entwicklung der Jahre 2017 bis 2019 zurück. Die Gesamtzahl der stattgefundenen Kurse lag in den drei Jahren stabil bei weit über 400 jährlich. Genutzt wurden sie von durchschnittlich rund 4300 Teilnehmern im Jahr. Etwas rückläufig ist nur die Gesamtzahl der Kursstunden. Sie sanken von 13 918 im Jahr 2017 auf 12 307 im Jahr 2019.

86 Dozenten zu Gast

Szabo erklärte, dies sei dem Rückgang bei den Integrationskursen geschuldet, die hohe Stundenzahlen aufwiesen. „Im Vergleich zu anderen Volkshochschulen im Kreis ist das Interesse an solchen Kursen bei uns aber noch stärker.“ Dies liege auch an Zuwanderern aus Europa, die in Wertheim arbeiten.

Zu den weiteren Kursen aus vielfältigen Bereichen sagte sie: „Ich freue mich, dass unser Programm bisher konstant angenommen wurde.“ Das neue Programm bietet 211 Kurse von 86 Dozenten. Man arbeite mit rund 60 bis 65 Dozenten, die dauerhaft dabei sind. Hinzu kommen immer wieder neue Referenten und Kursleiter. Die Wertheimer VHS beteiligt sich mit einer Programmreihe am Jahresthema „Nachhaltigkeit“ des Volkshochschulverbands. Dabei liegt der Schwerpunkt auf „Lokal Handeln, global wirken.“ Angeboten werden dazu unter anderem Vorträge und Exkursionen. „Wir wollen zeigen, wie man im Kleinen etwas bewirken kann.“

Neu im Programmheft ist ein eigener Bereich mit Angeboten für Senioren. „Diese Angebote sind aber für Interessenten jeden Alters offen.“ Zimmermann verwies beispielhaft auf zwei Vorträge von Dr. Stephan Vögeli zu „Hüft- und Kniechirurgie“ sowie zum Thema Organspende. Bei einem Kurs zu Apps für Senioren, wolle man die Programme in den Mittelpunkt stellen, die den älteren Menschen im Alltag helfen, beschrieb er einen weiteren Kurs. Auch der seit über 20 Jahren beliebte Kurs zum ganzheitlichen Gedächtnistraining werde wieder angeboten.

Literarische Abende

Im Kulturbereich freuen sich Szabo und Zimmermann unter anderem auf die literarischen Abende. Ein Höhepunkt dabei werde die Veranstaltung mit Dr. Burkhard Engel (Cantaton) sein. Er ist bereits seit 19 Jahren fester Bestandteil des VHS Programms. „Er kommt sehr gerne nach Wertheim“, so Zimmermann. Zudem wird es einen Abend mit der Schauspielerin und Theaterpädagogin Sigrid Seigel geben.

Angeboten werden weiterhin Kurse zum Thema Gesundheit. Sie gehören neben dem Feld Sprachen zum beliebtesten Kursbereich. Unter anderem gibt es Vorträge, Entspannungskurse, Bewegungsangebote und Kurse zur Ernährung. Im Bereich Deutsch als Fremdsprache werden neben den Integrationskursen auch Lehrgänge auf allen Sprachniveaus angeboten.

Die Englischkurse decken alle Niveaustufen und viele Bereiche ab. Neu ist der Kurs „English Café – meet and talk“. Hier können die Teilnehmer in lockere Atmosphäre ihre Sprachpraxis trainieren. Dabei kann flexibel an einzelnen Treffen teilgenommen werden.

Weitere Kurse werden in Französisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch angeboten. „Bei Letzterem gibt es inzwischen schon drei Kleingruppen mit vier bis sechs Teilnehmer“, so Szabo.

Im gesellschaftlichen Angebotsspektrum werden Recht, Pädagogik, Persönlichkeitsentwicklung, Verbraucherfragen, Philosophie und Naturwissenschaften thematisiert. Auch eine Reihe Exkursionen wird die VHS ermöglichen. So wird ein Ballettabend am Staatstheater Stuttgart besucht. Zusammen mit der Tourismusregion Wertheim veranstaltet die Volkshochschule eine Fahrt im Rahmen des Jubiläums „70 Jahre Romantische Straße“.

IT Kurse finden im Bereich Arbeit und Beruf statt. Während Einführungskurse laut Szabos Aussage nicht mehr so gefragt sind, werden Themen wie Datenschutz und Datensicherheit bedeutender. „Weiterhin beliebt sind die Excelkurse.“

Klein aber fein ist das Spektrum der jungen VHS für Kinder und Jugendliche. Es werden Malkurse, Selbstverteidigungskurse und Lernkurse unter anderem zur Prüfungsvorbereitung angeboten. Neu ist ein „Kids Robotic Workshop“. „In der jungen VHS gibt es ein vergleichsweise geringes Angebot, da vieles bereits über Ganztagsschulen abgedeckt wird“, so Szabo. Mit den gewählten Themen wolle man die Jugend bei ihren Präferenzen abholen.

Filmabende sehr beliebt

Die VHS Filmabende in Zusammenarbeit mit dem Roxy-Kino seien sehr beliebt, waren sich Zimmermann und Szabo einig. Auch im neuen Programm sind jeweils dienstags und mittwochs Dokumentarfilme, Literaturverfilmungen, Biografien und Arthouse-Filme zu sehen. Auch das Seniorenkino geht weiter.

Wie Szabo feststellte, liege der Altersdurchschnitt der Kursteilnehmer bei insgesamt von Anfang 30 bis Mitte 50. „Im Vergleich zu anderen Volkshochschulen sind wir damit eher jung.“ Wichtig sei den Verantwortlichen, dass man eine breit Themenpalette für alle bieten könne.

Die Programmhefte werden aktuell an alle Haushalte der Kreisstadt verteilt und sind zudem an den bekannten Auslageorten erhältlich. Anmeldungen sind telefonisch, per Fax, Internet, Post oder persönlich in der neuen Geschäftsstelle in der Hämmelsgasse 4 möglich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020