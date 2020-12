Nachbarschaftshilfe aktiv

Wertheim.Die Nachbarschaftshilfe Wertheim hat am 24. März ihre Arbeit aufgenommen. Seitdem helfen die Ehrenamtlichen da, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Egal ob bei der Betreuung von Haustieren, dem Gang zur Apotheke oder der Erledigung von Einkäufen. Die Vermittlung der Helferinnen und Helfer übernehmen dabei in allen Ortschaften sowie den Stadtteilen persönliche Ansprechpartner, meist sind dies die Ortsvorsteher, aber auch Vereine und Initiativen sind engagiert dabei.

Für die Kernstadt inklusive Wartberg und Reinhardshof wird diese Aufgabe von der Tourist Info übernommen. Aufgrund des Lockdowns richten die Verantwortlichen folgenden Appell an alle: Halten Sie Abstand, aber stehen Sie gleichzeitig solidarisch zusammen. Ziel der Nachbarschaftshilfe ist es, vor allem Menschen aus Risikogruppen zu schützen, aber auch Bürgern in Quarantäne zu helfen. Dann zögern Sie nicht und wenden Sie sich direkt an Ihren persönlichen Ansprechpartner. Der direkter Draht zur Nachbarschaftshilfe:

Kernstadt (mit Wartberg und Reinhardshof): Tourist-Info Wertheim, Telefon 09342/9350925.

Bestenheid: Angelika Suhl, 0171/8801201 und 09342/84017; Elke Bleifuß, 0151/41676202.

Bettingen: Ralf Tschöp, 0171/6956645.

Dertingen: Egon Beuschlein, 0176/26842766; Julia Henke, 0176/60 353445.

Dietenhan: Jan Behner, 0170/1635960; Tanja Grohme, 0151/ 17324400; Rita Behner, 0151/ 18037902.

Dörlesberg: Udo Schlachter, 0160/90243805; Inge Rückert, 09342/4987.

Eichel: Kai Grottenthaler, 0175/8107606; Anja Häfner, 0151/65136788.

Grünenwört: Ludwig Oberdorf, 09342/5899.

Höhefeld: Christian Stemmler, 09348/9299826; Wolfgang Pilsner, 0171/9510344.

Kembach: Tanja Bolg, 09397/793.

Lindelbach: Egon Schäfer, 09342/1854.

Mondfeld: Gerhard Kaiser, 09377/ 544.

Nassig: Volker Mohr, 0171/5660830.

Reicholzheim: Sebastian Sturm, 09342/9359629.

Sachsenhausen: Traudi Heilemann, 09342/37846.

Sonderriet: Udo Kempf, 09342/ 21512 und 0170/5210726; Hubert Seubert, 09342/21572; Rolf Klein, 09342/4439.

Urphar: Wolfram Spott, 0172/ 2601070.

Vockenrot: Gerhard Albrecht, 09342/37631.

Waldenhausen: Gerrit Lang, 0151/75016686. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.12.2020