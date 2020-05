Nach Unfall einfach weitergefahren

Reinhardshof.Ein Unbekannter fuhr in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Reinhardshof gegen ein geparktes Auto. Der beschädigte Mercedes wurde um 20 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße am Straßenrand abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr entdeckte der Besitzer einen Streifschaden an der linken hinteren Fahrzeugecke. Der Unfallverursacher muss vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an dem Mercedes hängen geblieben und im Anschluss von der Unfallstelle geflohen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise können an das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 übermittelt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.05.2020