Nach dem Säen auf Gott vertrauen

Bestenheid/Wartberg.„Dafür Sorge zu tragen, dass in den Gemeinden das Wort Gottes rein und lauter verkündigt wird“: Das ist eine der zentralen Aufgaben von Kirchenältesten, so steht es in der Einführungsagende der Badischen Landeskirche. Dies zu tun, das versprachen in festlichen Gottesdiensten die neuen Kirchenältesten der Evangelischen Gemeinden Wartberg und Bestenheid. Kürzlich wurden in Grünenwört und Bestenheid acht neue Älteste eingeführt. Zuvor waren die bisherigen Ältesten entpflichtet und gesegnet worden.

Pfarrerin Carolin Knapp und die Mitarbeiterinnen Lina Förstel, Karin Heneka, Melanie Peter, Christel Scheurich und Kerstin Nenner zeigten in den Lesungen und Texten, dass Gemeinschaft ein zentraler Aspekt der biblischen Vorstellung von „Leitung“ ist. Keiner kann alles alleine schaffen – und keiner muss alles alleine schaffen.

In der Pfarrgemeinde Wartberg wurden ebenfalls die Ältesten gesegnet. Der Gottesdienst in der Michaelskirche wurde feierlich und fröhlich mitgestaltet von Bezirkskantorin Katharina Wulzinger mit dem Projektchor „Gottesdienst“. Die einführenden Lesungen übernahm Elke Diehm. Hier stand die biblische Erzählung vom Sämann im Mittelpunkt, der über das Feld läuft und die Saat aussät.

Alles Weitere überlässt er Gott, alles Wachsen und Gedeihen. „Eure Aufgabe ist das Säen – und dann Vertrauen, dass Gott etwas macht aus eurer Arbeit“, sagte Pfarrerin Knapp den Ältesten zu.

Im Anschluss an die Gottesdienste hatte die Gemeinde Gelegenheit, die neuen Ältesten bei einem Glas Sekt zu beglückwünschen.

