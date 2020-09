Nabu sammelt 25 Säcke Unrat an Flüssen auf

Wertheim.Der internationale Reinigungstag wurde vor Jahren von Umweltschutzverbänden ins Leben gerufen. In Deutschland findet er unter Federführung des Nabu statt. Am Samstag nahm die Wertheimer Nabu-Gruppe am Aktionstag teil. Eine Gruppe sammelte tauberabwärts von der Main-Tauber-Halle bis zum Parkplatz am Löwengarten in Bestenheid, die andere vom Parkplatz am Löwengarten mainabwärts. Das Foto zeigt die zweite Gruppe. Insgesamt kamen 25 Säcke Unrat zusammen. „Unser Traum wäre, eine solche Aktion und sehr wenig Müll“, so Ekkehardt Ebert von der Wertheimer Nabu-Gruppe. Bild: Nabu

