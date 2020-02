Musikschüler heimsten kräftig Preise ein

Die Nachwuchstalente der Musikschule Wertheim glänzten bei „Jugend musiziert“ mit großer Teilnehmerzahl und Qualität. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ehrte sie jetzt.

Wertheim. Es war eine herausragende Leistung, für welche die Talente der Musikschule am Mittwoch im Arkadensaal geehrt wurden. Die Schule war mit 26 Teilnehmern beim 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall vertreten, und alle wurden dort mit einem Preis ausgezeichnet.

Die musikalische Gestaltung der Ehrung übernahmen die Geehrten mit ihren Wettbewerbsbeiträgen selbst. So spielte das Horn-Trio Maximilian Lasarenko, Julian Lasarenko und Johann Rechenbach, das Violinen-Duo Magdalena Merklein und Theresa Genise sowie die Solisten Hanna Kirchner (Harfe), Zeno Weiß (Schlagzeug) und Antonia Ebert (Klavier). Zudem hatten Luise und Leopold Braun ein Klavierstück extra für die Ehrung einstudiert.

Musikschulleiter Stefan Blido betonte, der Empfang durch den Oberbürgermeister zeige dessen Anerkennung für die städtische Musikschule. Zu den Wettbewerbsteilnehmern sagte er: „Ihr seid ein Aushängeschild der Musikschule, habt großes geleistet und könnt stolz auf euch sein.“

Gut angelegtes Geld

Lob sprach er für die Eltern aus, die ihre Kinder unterstützten. Auch durch ihr Engagement sei dieser außergewöhnliche Erfolg möglich geworden. Die Musiklehrer lobte er für ihre qualifizierte und motivierende Arbeit. Weitere Würdigungen erfuhren der Förderverein, der durch Sachkostenzuschüsse, Leihinstrumente und Stipendien unterstützt. Anerkennende Worte gab es auch an die politischen Gremien. Die Erfolge zeigten, dass das in die Musikschule investiert Geld gut angelegt sei.

Am Regionalwettbewerb beteiligt sind die Musikschulen aus den Landkreisen Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall. Von den 154 Teilnehmern kamen 26 aus Wertheim. Nur die Musikschule Schwäbisch Hall hatte noch mehr Teilnehmer entsendet. Stolz war Blido auch darüber, dass man 14 erste Plätze und vier Weiterleitungen zum Landeswettbewerb verbuchen konnte.

Besonders geglänzt hätten die Fachbereiche Klavier und Bläser. Das Engagement für den Wettbewerb sei groß, zählte er auf: „1500 Euro Unterstützung für den Wettbewerb selbst, kostenlose Zusatzstunden für die teilnehmenden Musikschüler, das Engagement von Fedra Blido im Regionalaussschuss des Wettbewerbs und die Zusatzhonorare für die Lehrer die für den Entscheid vorbereiten.“ Wichtig war ihm aber, der Meinung entgegen zu treten, die Musikschule sei „ein elitärer Haufen“. „Wir sind breit aufgestellt“, verwies er auf die Vergünstigungen durch den Familienpass und den Unterricht von Menschen mit Behinderung. „Wir können die Arbeit in der Breite genauso wie in der Höhe“, sagte er.

Jugend musiziert sei ein Qualitätssiegel für Musikschulen. „Wir geben Kindern und Jugendlichen die Chance, Musik für sich zu entdecken und vielleicht später zum Beruf zu machen.“ So bilde man die Musiker und Musiklehrer der Zukunft von Anfang an aus.

Vorfreude auf Landeswettbewerb

OB Markus Herrera Torrez meinte, dass an ihm kein Musiker verloren gegangen sei. „Um so schöner ist es zu wissen, in Wertheim eine Musikschule zu haben, deren Qualität sichergestellt und die konstant bei Wettbewerben bescheinigt wird“, so der OB. Er gratulierte allen Wettbewerbsteilnehmern zu ihren Erfolgen.

Die Erfolgsquote von 26 Preisen bei 26 Teilnehmern sei beeindruckend. Er freue sich schon auf den Landeswettbewerb. Viele weitere Gewinner hätten die Punkte für eine Weiterleitung, seien jedoch nach dem Regelwerk des Wettbewerbs noch zu jung dafür. „Im Blick auf die Zukunft muss uns nicht bange sein, was die Leistungen der Schülerinnen und Schüler der Musikschule betrifft“, war er überzeugt.

Breites Angebot

Aktuell werden dort 730 Personen zwischen null und 83 Jahren von 34 qualifizierten Lehrkräften unterrichtet. Dies zeige, wie sehr die Musikschule einer relativ kleinen Stadt Angebote in der Breite ermögliche. Besonderen Lob hatte er für das Ehepaar Blido, dass die Schule seit 2001 leitet. „Sie sind ein Erfolgsgarant für die Musikschule.“ Der Oberbürgermeister lobte zudem die Eltern: „Ohne sie wäre es ganz schwer.“

Im Anschluss an seine Rede übernahm er zusammen mit Stefan Blido die Ehrung der Gewinner des Regionalwettbewerbs (siehe Info-Kasten). An diese gewandt, betonte er, sie leisteten die Vorbereitungen für den Wettbewerb neben der Schule, für die sie auch viel tun müssen und weiteren Hobbys: „Großen Respekt für Eure Ausdauer und Beharrlichkeit.“ Die Gäste honorierten die Leistungen der Schüler mit großem Applaus. Jeder Gewinner erhielt ein kleines Geschenk vom Förderverein und von der Stadt. Präsente gab es auch für die betreuenden Lehrer.

