Mund-Nasen-Schutz generell Pflicht in der Fußgängerzone

Wertheim.Mitarbeiter des Wertheimer Ordnungsamts brachten rund um das Stadtzentrum Hinweisschilder an, die auf die Masken-Tragepflicht aufmerksam machen.

Die Fränkischen Nachrichten meldeten erst Anfang vergangener Woche, dass in der Wertheimer Fußgängerzone eine Mund-Nasen-Maske zu tragen ist, wenn 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden können.

Am Donnerstagabend nun verabschiedete die Landkreisverwaltung aufgrund der steigenden Corona-Zahlen im Main-Tauber-Kreis eine Allgemeinverfügung, die formal am Freitag bereits in Kraft trat.

Diese besagt unter anderem, dass grundsätzlich in Fußgängerzonen und auf Marktplätzen, überall dort, wo sich der klassische Einkaufsverkehr begegnet, eine Schutzmaske zu tragen ist.

Diese neue Verordnung ist jedoch scheinbar in der breiten Bevölkerung etwas untergegangen. Sowohl am Freitag als auch Samstag hielten sich noch recht wenig Passanten daran.

Bislang keine Kontrollen

„Wir haben bisher noch keine gezielten Kontrollen vorgenommen“, sagte am Dienstagnachmittag der Leiter des Ordnungsamts, Volker Mohr.Er sieht eine deutlich ansteigende Tendenz. Wurden einzelne Bürger angesprochen, reagierten sie in der Regel verständig, so der Verwaltungsmitarbeiter. Die grundsätzliche Zahl der Maskenträger bezeichnete er als „ausbaufähig“.

Bis Ende dieser Woche wolle man jedoch die Menschen in der Wertheimer Fußgängerzone und auf dem Marktplatz immer wieder gezielt auf die Tragepflicht hinweisen, „damit die Erkenntnis auch bis zum letzten durchdringt“, erklärte Mohr.

Bei einem Verstoß gegen die Tragepflicht kann das Ordnungsamt ein Bußgeld ab 50 Euro verhängen. Der angewendete Regelsatz beträgt 70 Euro. Bei Wiederholungstätern können aus den 70 Euro auch schon mal 250 Euro werden, so Mohr.

Ein Grenzfall tritt ein, wenn Lebensmittel verzehrt werden. Auch beim Sitzen in den Außenbereichen der Gastronomie muss keine Maske getragen werden. Auf einfachen Sitzgelegenheiten dagegen schon. Ob der Trage-Bereich ausgeweitet wird, konnte der Leiter des Ordnungsamts am Dienstagabend noch nicht sagen. „Was von oben kommt, wissen wir nicht.“

Lobenswert

Vorauseilend dagegen habe das „Wertheim Village“ eine Maskenpflicht auch auf der Mall bereits am Mittwoch, 14. Oktober, erlassen. Mit „Lobenswert“ kommentierte Mohr dieses Verhalten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020