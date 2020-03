Motto lautete „Morgenstund’ bringt Müllfund“

Urphar.„Morgenstund’ hat Gold im Mund“, heißt es im Volksmund. Für rund 20 emsige Bürger aus Urphar hieß es hingegen am Samstagmorgen eher „Morgenstund’ bringt Müllfund“.

Gemeinsam hatten sich die fleißigen Freiwilligen aufgemacht, um im Zuge der städtischen Aktion „Saubere Landschaft“ Unrat in und um Urphar zu beseitigen. Insgesamt vier Routen nahmen sich die Helfer vor. Wo es überall hinging, das erklärte Ortsvorsteher Detlev Dosch vorab in einer Unterweisung im Feuerwehrhaus. Dort konnten sich die Müllsammler auch gleich mit der passenden Ausrüstung ausstatten. So suchte sich jeder ein paar Handschuhe, schnappte sich einen Müllsack und dann konnte es losgehen. Die vier Gruppen machten sich auf in Richtung Klärwerk, Reicholzheim und Dietenhan sowie auf den Fahrradweg nach Eichel, um dort jede Menge Müll aufzuklauben.

Für die Helfer war es Ehrensache, dass sie am Samstag extra früh aufstehen und gemeinsam ihren Heimatort vom Unrat befreien. „Wenn ich Zeit habe, gehe ich jedes Mal mit“, erzählte Sybille Traub-Flegler. Das habe sie früher schon gemeinsam mit ihren Kindern gemacht. „Ich habe sie immer angehalten, den Müll, den man macht, auch wieder mitzunehmen“, sagt sie. Der Appell hat offensichtlich gefruchtet, so war nämlich ihr Sohn war bei der Aktion ebenfalls dabei. Auch für Heiko Diehm ist es „eine Selbstverständlichkeit“, dass er bei der Aktion mit anpackt. Und das bereits seit Jahrzehnten, wie er anmerkte. „Es liegt viel Material auf den Straßen rum und das muss halt weg“, meinte er lakonisch.

Vorbild sein

Ein Vorbild für seine Mitbürger abgeben will Wolfram Spott. Gefragt, warum er sich an der Aktion beteiligt, entgegnete er: „Ich nehme in der Hoffnung teil, dass dadurch auch Leute motiviert werden, die sonst nicht dabei sind“. Für ihn selbst sei es hingegen gar keine Frage, ob er an der Saubermach-Veranstaltung teilnehme. Schließlich solle Urphar ja ein gutes Gesamtbild abgeben.

Mitgemacht hat auch Uwe Heitmann. Auf seinem Mini-Traktor fuhr er gemeinsam mit vier weiteren Helfern den Radweg am Main entlang in Richtung Eichel ab. Nach gerade mal einer dreiviertel Stunde hatte sich in seinem Anhänger schon jede Müll gesammelt. Fast halb voll war dieser bereits. Zahlreiche leere Dosen, Getränkekartons, Plastikverpackungen, Flaschen und auch einige Stoffreste fischten die unermüdlichen Sammler von den Wiesen und aus dem Unterholz am Fluss.

Insgesamt waren die Freiwilligen rund zweieinhalb Stunden unterwegs. Ihre Ausbeute: ganze 17 blaue Säcke voller Müll. Zum Vergleich: Bei der letzten Aktion vor zwei Jahren waren es 13 volle Säcke gewesen. Neben jeder Menge Kleinkram sammelten die Urpharer dieses Mal auch einige größere Teile wie Stühle, Metallgestelle oder sogar einen Autoreifen ein. Ortsvorsteher Detlev Dosch zeigte sich mit dem Ergebnis der Aktion zufrieden. „Jetzt schaut es wieder sauber aus“, stellte er fest. Die Teilnehmer durften sich nach ihrem eifrigen Einsatz indes über eine Stärkung mit belegten Brötchen im Feuerwehrhaus freuen. seb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020