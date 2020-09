Mondfeld zählt wieder 900 Einwohner

In der Ortschaftsratssitzung in Mondfeld wurde über die Neugestaltung des Friedhofs, die Haushaltsanforderungen und Blaualgenbefall diskutiert.

Mondfeld. Die schon länger angedachte Neugestaltung des Mondfelder Friedhofes nimmt langsam Fahrt auf. Darüber informierte Ortsvorsteher Eberhard Roth in der Ortschaftsratssitzung am Dienstag. Aufgrund der Coronaauflagen fand diese erstmals im Vereinsheim statt.

In den letzten Wochen hatte man in kompletter Eigenleistung den ersten Friedhofsabschnitt eingeebnet und zum Einsäen vorbereiten. Es handelt sich um einen Abschnitt auf Seite der Friedhofsmauer in Richtung Friedenweg und Sandweg. Im Rahmen der aktuellen Maßnahme wurden die kleinen Steinchen entsorgt. Der Bereich soll anschließend begrünt werden, um ihn pflegeleichter zu machen. Umgesetzt wurde die Maßnahme in Eigenleistung vom Ortschaftsrat mit Unterstützung von Conny Hieser.

Während des Einebnens mussten die Helfer reihenweise alte Fundamente ausgraben, so Roth. „In Kürze wird noch ein Findling der Firma Neuhof in den bereits fertigen Teilabschnitt gesetzt.“

Im übertragenen Sinn kleine Brötchen backt Mondfeld in seinen Haushaltsanforderungen für das kommende Jahr. Es wurde nur ein einziger Punkt beantragt. So möchte man eine neue Straßenlaterne im Bereich Haagzaun/Nibelungenstraße, weil dieser Bereich nur mangelhaft ausgeleuchtet ist.

Für Aufregung sorgte der Blaualgenbefall am Mondsee (wir berichteten). Durch den Sauerstoffmangel, Schmutzeinleitung, geringen Regen und wenig Zufluss wurde der Befall gefördert, wurde informiert. Als Gegenmaßnahme installierte der Sportfischerverein eine Sauerstoffbereicherungsanlage, die in der Nacht lief. Dem Gesundheitsamt wurde der Befall gemeldet. Die Warnhinweisschilder wurden kurzfristig von Eberhard Roth aufgestellt. „Die Blaualgengefahr ist seit einigen Wochen gebannt“, sagte dieser. Er hatte darauf hingewiesen, dass während der Badesaison vom Gesundheitsamt Proben entnommen werden.

Erfreuliches gab es zur Einwohnerentwicklung des Dorfs zu berichten. „Wir sind wieder über 900 Einwohner“, freute sich der Ortsvorsteher. Zum 30. August zählte Mondfeld 905 Einwohner. Erfolgreich

verlief auch die Spendenaktion, die die anonymen Aufsteller des Coronamaibaums ins Leben gerufen hatten. Am Baum war eine Spendenbox angebracht, in der die Betrachter des Baums für den notwendigen neuen Maibaumständer spenden sollten. Der Ortsvorsteher kann nun an die Freiwillige Feuerwehr eine Spende für den neuen Ständer in Höhe von 73,65 Euro übergeben.

Auch in Sachen Naturschutz geht es im Dorf weiter voran. So ist die weitere Betreuung der Brutkästen des Nabu im Ort gesichert. Franz Zwießler und Horst Grein hatten sie betreut. Nun übergab Grein diese Aufgabe an Wilfried Schmitt. Rund 400 Brutkästen sind in Mondfeld aufgehängt. Derzeit ist Wilfried Schmitt dabei die Brutkästen katastermäßig aufzunehmen.

Nächtlicher Lärm

Für Aufregung hatte in den letzten Wochen der nächtliche Lärm am Dorfbrunnen gesorgt. Vor allem an den Donnerstagabenden treffen sich dort regelmäßig Bürger. Allerdings kam es zu Beschwerden zweier Anwohner, weil bei den Treffen über die Strenge geschlagen wurde. „Es wäre schade, wenn man hier irgendwelche Maßnahmen anordnen müsste“, mahnte Roth. „Dies sind keine Jugendlichen, die dort für Ausschreitungen sorgten“, erfuhr man von ihm.

Seit 14 Monaten sind Erdablagerungen und Bruchsteine im Schenkenwald immer wieder Thema im Rat. jetzt kam Antwort seitens der Naturschutzbehörde. Die Fremdanteile wurden inzwischen ausgesondert. Bruchsandsteine wurden aufgebracht, um wärmeliebende Tierarten zu fördern. Somit sei alles unbedenklich, gab Roth die Information der Behörde weiter.

Positives gab es von der Entwicklung der Kinderzahlen im örtlichen Kindergarten zu berichten. Kindergartenjahr 2020/21 werden es 38 Kinder sein. Im Jahr darauf werden laut Kindergartenbedarfsplanung 34 Kinder, die Einrichtung besuchen.

Einen Lichtblick konnte Roth bei der der Weiterentwicklung der Straße L 2310 am Tremhof vermelden. Die Verlegung der L 2310 mit dem damit verbundenen Neubau des Radweges startet voraussichtlich noch 2020 in das Planfeststellungsverfahren. Besonders erfreulich sei, dass man eventuell 2022 mit dem Radwegbau beginnen könnte.

In der Bürgerfragestunde wies Bernd Herberich auf das Förderprogramm „Ortsmitten gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten“ des Landes Baden-Württemberg hin. Ziel des Programms ist es, mit ganz konkreten Projekten etwas für die Wiederbelebung öffentlicher Orte im ländlichen Raum zu tun oder zur Qualifizierung junger Menschen für ein Engagement in Vereinen zu sorgen und somit das Miteinander voranzubringen.

Ferienwohnungen gesucht

Im Dorf werden weitere Ferienwohnungen gesucht. Der Tourismusverband wirbt für das Angebot von Privat- und Ferienwohnungen. Insgesamt schrumpft die Anzahl von Ferienwohnungen.

Laut Ortsvorsteher Eberhard Roth wäre es schön, wenn in Mondfeld als Erholungsort die eine oder andere Ferienwohnung dazu kommen würde. Im Rahmen des Förderprogrammes „Entwicklungsprogramm ländlicher Raum“ können Pensionszimmer und Ferienwohnungen gefördert werden.

