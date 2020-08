Möglichkeiten der Strahlentherapie

Bad Mergentheim.Strahlentherapie, landläufig als „Bestrahlung“ bezeichnet, hat ein eher negatives Image, da sie meist mit einer Krebserkrankung in Zusammenhang gebracht wird. Aber die Strahlentherapie bietet weitaus mehr Behandlungsmöglichkeiten und ist dank modernster Verfahren schonender für den Patienten geworden.

Umfangreiches Spektrum

In der Veranstaltungsreihe „Arzt im Gespräch“ wird am Dienstag, 1. September, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim Maath Gernert das „Umfangreiche Therapiespektrum der Strahlentherapie“ vorstellen. Der Facharzt für Strahlentherapie und Standortleiter der Praxis für Strahlentherapie am Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim wird über das gesamte Spektrum der Strahlentherapie bei Krebserkrankungen und deren Metastasen sowie über die Therapieform der schmerzlindernden Bestrahlungen bei gutartigen Erkrankungen (z. B. Fersensporn, Tennisellenbogen, Arthrose) berichten.

Präzise, effizient und schonend

Dank modernster Technik und neuester Strahlentherapieverfahren wie IMRT (intensitätsmodulierte Strahlentherapie) können selbst komplexeste Tumorerkrankungen hochpräzise, effizient, schonend und schnell behandelt werden. Zudem wird Gernert über die Techniken der atemgetriggerten Bestrahlung zur Schonung des Herzens z. B. bei linksseitigem Brustkrebs und der stereo-taktischen Bestrahlung von einzelnen Hirnmetastasen oder Lungenmetastasen informieren.

Die Veranstaltungsreihe „Arzt im Gespräch“ wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Verein für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“ organisiert. Die Moderation am Veranstaltungsabend übernimmt der Allgemeinmediziner Heinz-Joachim Kuper, Vorsitzender des Vereins für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.08.2020