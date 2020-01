Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet

Bettingen.Zur Jahreshauptversammlung des Gesangvereins 1867 Bettingen begrüßte der Vorsitzende Roland Beck nahezu 50 Mitglieder in den voll besetzten Räumen des Gasthauses Engel. Anwesend waren der neue Ortsvorsteher Ralf Tschöp, die Ortschaftsräte Ines Ulsamer-Beck und Stefan Weiss sowie die Stadt- und Kreisrätin Songrit Breuninger. Zu einer besonderen Ehrung war der Vizepräsident des Sängerbundes Badisch-Franken, Hubert Heffele, mit seiner Gattin erschienen.

Ehrungen vorgenommen

Als freudiger Tagesordnungspunkt erwiesen sich die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Vom Gesangverein Bettingen wurden Edeltraud Bamberger und Annette Wolf für ihre 15-jährige aktive Sängerzeit geehrt und dafür mit der Bronzenen Ehrenbrosche ausgezeichnet. Für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit als förderndes Mitglied wurde Anja Diehm geehrt. Bereits 40 Jahre sind die ehemalige zweite Vorsitzende, Ingrid Breuninger, sowie Norbert und Roland Beck, Mitglieder des Vereins. Weiterhin beglückwünschte der Vorsitzende Brigitte Diehm und Martha Spielmann für 60 Jahre Vereinstreue. Die Geehrten erhielten für ihre Verdienste die Vereinsurkunde und ein Weinpräsent.

Eine besondere Ehrung erfuhr der Fähnrich des Vereins, Volkmar Stockmann. Aus den Händen von Vizepräsident Hubert Heffele erhielt er vom Sängerbund Badisch Franken die Ehrennadel und eine Urkunde für seine langjährige Tätigkeit. Auch der Vorsitzende Beck würdigte Stockmanns Engagement und überreichte ihm eine Urkunde und ein Weinpräsent. Nach den Ehrungen folgten die Berichte des Vorstands und des Chorleiters. Die Schriftführerin berichtete von den zahlreichen Auftritten des Chors im abgelaufenen Jahr und hob das allseits gelobte Weihnachtskonzert in der Bettinger Christuskirche hervor.

In ihrem Kassenbericht ging Andrea Weimer als kommissarische Kassiererin detailliert auf die Ein- und Ausgaben ein und berichtete von einem akzeptablen Kassenstand. Der Dirigent Frank Wolz zeigte sich mit den gesanglichen Darbietungen des Chors sehr zufrieden und versprach, weitere interessante Lieder in das Chorrepertoire aufzunehmen. Roland Beck thematisierte in seinem Bericht erneut das Fehlen eines Mitgliedes des geschäftsführenden Vorstandes und bat die Mitglieder, sich bei der Wahl im nächsten Jahr für ein solches Amt zur Verfügung zu stellen. Der neue Tenorsänger Thomas Kraft stellte sich vor.

Ein wichtiges Anliegen war dem Vorsitzenden den Spendern zu danken, sowie der Volksbank Main-Tauber, mit deren Unterstützung neue Noten für den Chor beschafft werden konnten.

Abschließend erwähnte er noch zwei anstehende Termine. So veranstaltet der Verein am Samstag, 28. März, einen Liederabend und unternimmt am Sonntag, 17. Mai, einen Busausflug nach Sommerach. Mit einigen Liedern klang der Abend anschließend aus. gv

