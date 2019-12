Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet

Nassig.Zur Weihnachtsfeier des Vdk-Ortsverbands Nassig begrüßte Vorsitzender Reinhold Adelmann über 100 Mitglieder sowie Oberbürgermeister Herrera Torrez, Ortsvorsteher Volker Mohr und Pfarrer Christoph Brandt. Adelmannverwies auf die laufende VdK Unterschriftsaktion „Pflege macht arm“, die aufgrund der zunehmenden Altersarmut immer wichtiger werde.

Danach folgte eine kurze Rückschau auf das erfolgreiche vergangene Jahr. Im Mittelpunkt standen die Teilnahme an Aktionen wie das seniorengerechte Wohnen und der Kampf für eine behinderungsgerechte Infrastruktur. Die Mitgliederzahl des Ortverbands stieg auf 343.

Oberbürgermeister Herrera Torres gab in seinem Grußwort einen Überblick über die in Wertheim geplanten Großprojekte. Als Beispiele nannte der OB unter anderem das Vorzeigeprojekt der neuen sozialen Mitte auf dem Wartberg, den Neubau der Sporthalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und den Weiterbau der Mehrzweckhalle in Nassig. Ortsvorsteher Volker Mohr berichtete in seinem Grußwort vom Baufortschritt unserer Mehrzweckhalle in Nassig. Das Highlight war allerdings sein Beitritt zum VdK.

Ehrungen

Nun folgten die Ehrungen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde ausgezeichnet: Lieselotte Englert. Für zehn Jahre Mitgliedschaft: Robert Dillinger, Anita Eckert, Friedrich-Wilhelm Jung, Elenore Kempf, Karlheinz Kempf, Volker Hermann Kempf, Helmut Rücker, Elsbeth Ruhmer, Jürgen Ruhmer, Richard Schaber und Egon Zimmermann

Pfarrer Christoph Brandt trug wieder eine Geschichte vor. Sie hatte das Thema „Auszug aller Ausländer“ und schilderte, was passieren würde, wenn alle importierten Werkstoffe uns verlassen würden.

Den Abschluss bildete der Besuch des Nikolauses, er hatte für jedes Mitglied ein kleines Geschenk mitgebracht. Für Besinnlichkeit und Ruhe in der vorweihnachtlichen Zeit sorgten Weihnachtslieder, instrumental begleitet durch Helmut Arnold. Zum Schluss der Veranstaltung wünschte der Vorsitzende mit dem Gedicht „Advent“ allen eine ruhige und besinnliche Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019