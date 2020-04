Mitarbeiter schieben Sonderschichten am Samstag

Wertheim.In Deutschland, Europa und weltweit werden aktuell Beatmungskapazitäten aufgebaut und die Anzahl der Intensivbetten erhöht. Innerhalb weniger Wochen wurden Beatmungsgeräte zum knappen Gut, die Nachfrage übersteigt deutlich das verfügbare Angebot. Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, werden die zum Bau der Beatmungsgeräte benötigten elektronischen Steuergeräte vielfach auf Selektivlötanlagen von Systemlieferant Ersa produziert.

Demnach gingen in den vergangenen Wochen seitens Bestandskunden bei der Ersa GmbH zahlreiche Maschinenanfragen ein, die mit höchster Dringlichkeit bearbeitet und innerhalb weniger Wochen umgesetzt wurden. Unter anderem wurden dafür Sonderschichten an Samstagen angesetzt. „Kapazitäten zu verdoppeln oder verdreifachen auf Kundenseite ist kein simples Rechenbeispiel – es geht hier um eingespielte Prozesse in der Elektronikfertigung, die jeweils im Einzelnen geprüft werden müssen. Aber wenn es darum geht, Leben zu retten, tun wir natürlich alles Mögliche zur Unterstützung“, sagt Ersa Gesamtvertriebsleiter Rainer Krauss.

Kurzfristprojekte realisiert

Für einen deutschen Geschäftspartner wurde eine „Versaflow 3/45“ aus dem Ersa Applikations- und Demo-Center entnommen. Meist gehe nicht die Standardbasismaschine in Betrieb, sondern eine kundenspezifische Adaption. So auch in diesem Fall. Etliche Umbauten erfolgten im Bereich Heizungen und Oberheizungen, kurz vor Ostern war die Maschine nach ausführlichen Tests versandbereit. Für die Montage wurden die Schaltschränke demontiert, um die Lötanlage einbringen zu können. Von Ersa Seite begleiten die Installation jeweils ein Servicetechniker und Prozesstechniker.

Zudem gab es weitere Kurzfristprojekte in Verbindung mit dem Versaflow Selektivlötsystem. Etwa aus Großbritannien, wo es von der Anfrage bis zur Auslieferung gerade einmal 22 Tage dauerte. Nach Italien geht eine weitere Maschine, die Installation übernimmt der langjährige Ersa Italien-Repräsentant Packtronic. Zwei Großmaschinen mit jeweils acht Meter Länge werden innerhalb von sieben Wochen für einen Großkunden in den USA produziert, die unter normalen Bedingungen zwölf Wochen benötigen. Sobald die beiden Lötanlagen fertig sind, werden sie mit Sonderluftfracht in die USA transportiert.

Eine weitere Anfrage stammt aus Indien – hier sind vorab die Zollregularien zu klären, dann liefert Ersa innerhalb von zehn bis 15 Tagen. Ein eigenes Ingenieurs-Team in Indien ist auf Standby, um das System schnellstmöglich vor Ort zu installieren. „Im Namen der Geschäftsführung möchte ich mich recht herzlich bei allen beteiligten ,Ersianern’ im In- und Ausland bedanken, die eine Lieferung der Lötmaschinen für die lebenswichtigen Beatmungsgeräte in Rekordzeit mit ihrem tollen Engagement und Sonderschichten möglich gemacht haben“, so Steffen Lutz, Leiter Wertstrom Selektiv/Powerflow. Geschäftsführer Ralph Knecht ergänzt: „Wir hoffen, damit einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu leisten, und werden dies beibehalten, solange es erforderlich ist.“ ersa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020