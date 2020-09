Mitarbeiter für langjährige Treue ausgezeichnet

Bestenheid.Eine doppelte Ehrung gab es kürzlich bei Zippe. Das teilt das Unternehmen mit. Für stolze 50 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Stefan Rosovits ausgezeichnet. Rosovits absolvierte bereits seine Ausbildung zum Maschinenbauer bei Zippe Industrieanlagen. Daraufhin arbeitete er viele Jahre im Fertigungsbereich sowie als Monteur und eigenverantwortlicher Obermonteur auf vielen großen Baustellen im In- und Ausland.

1991 bestand er die Prüfung zum Handwerksmeister mit Bravour. Von da an wurde er im kaufmännisch-technischen Bereich tätig: die Erstellung von zahlreichen umfangreichen Angeboten für das Sondermaschinen-Programm von Zippe gehörte zu seinem Aufgabengebiet.

Auch als Betriebsrat fungierte Stefan Rosovits über 25 Jahre, davon viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender – eine stets gute Zusammenarbeit, bei der er sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberinteressen geschickt austarierte. Zuletzt übernahm er 2017 die Leitung der mechanischen Fertigung, mit über 40 Mitarbeitern. Rosovits zeichnen seine allzeit hohe Einsatzfreude für Kollegen und die Unternehmensziele aus – fokussiert aufs Wesentliche.

Für beachtliche 45 Jahre bei ZIPPE wurde Rudolf Krukenfelner geehrt. Auch er absolvierte bereits seine Ausbildung zum Maschinenbauer im Hause Zippe. Anschließend war er lange Zeit ein wichtiger Mitarbeiter im Produktionsbereich. Seine Montagetätigkeiten führten ihn auf Baustellen im In- und Ausland, er absolvierte alle Aufgaben stets zur Zufriedenheit der Kunden.

Seit einigen Jahren ist Rudolf Krukenfelner zuständig für die Verpackung, Verladung und den Versand der eigengefertigten Anlagenteile – und es sind nicht gerade wenige Lkw- und Containerladungen, die platzsparend sowie termingerecht auf die Strecke gebracht werden müssen.

Die Geschäftsleitung und der Betriebsrat brachten ihre Anerkennung für die exzellenten Leistungen und die Loyalität zum Ausdruck. „Über die Jahre und Jahrzehnte haben Sie sich immer mit Bravour an ein sich verändertes Arbeitsumfeld angepasst und jüngere Kollegen an ihrer Erfahrungen teilhaben lassen– so haben wir heute eine inspirierende Kombination aus erfahrenen und jungen Mitarbeitern, die gemeinsam an neuen Lösungen arbeiten“, so die Geschäftsleitung. zippe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020