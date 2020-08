Mitarbeiter für 20 Jahre Treue zum Unternehmen geehrt

Wertheim.Zwei Betriebsjubilare, die beide seit 20 Jahren entscheidend an der positiven Entwicklung des Bereichs Ersa Lötwerkzeuge mitgewirkt haben, wurden Ende Juli von der Firma Ersa geehrt. Das eilt das Unternehmen mit. Jörg Nolte am 1. April 2000 seine Arbeit bei Ersa als Produktmanager „Rework“ im Bereich Lötwerkzeuge. Geehrt wurde er von Hansjürgen Bolg, Bereichsleiter Ersa Lötwerkzeuge, Rework- und Inspektionssysteme. Hansjürgen Bolg seinerseits wurde im Anschluss ebenfalls für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.

In seiner Rede lobte Bolg Produktmanager Nolte als Architekten der heutigen Ersa Modellpalette von Rework-Systemen. Mit dieser nehme man eine weltweite Spitzenposition ein. Um dies zu erreichen, seien viele kreative Ideen des Jubilars eingeflossen, der immer vorbildliches Engagement zeige. Bolg hob auch noch einmal die immer reibungslose Zusammenarbeit mit Nolte hervor: „Ich wollte Dir persönlich Danke sagen. Ich finde, wir passen beide sehr gut zusammen! Ich eher bauchgesteuert, Du eher kopfgesteuert. Du bist eigentlich mein technisches Gehirn.“ Er überreichte Blumen und Geldpräsent an Jörg Nolte und wechselte im Anschluss in die Rolle des zu Ehrenden.

Seine Ehrung übernahm nun Ersa Geschäftsführer Ralph Knecht. Am 13. März 2000 startete Hansjürgen Bolg als „Key Account Vertriebsmitarbeiter Lötwerkzeuge Inland“. Zwei Jahre später „Manager Handel Lötwerkzeuge Europa“, dann ein gutes Jahr später „Export Sales Manager Lötwerkzeuge“, sechs Jahre später „Leiter Vertrieb Lötwerkzeuge, Rework- und Inspektionssysteme“ und seit Anfang 2014 schließlich in der Gesamtverantwortung für den Bereich Lötwerkzeuge, Rework- und Inspektionssysteme.

In seiner persönlichen Beurteilung sparte der Ersa Geschäftsführer nicht mit Lob für Jubilar Bolg: „Du leitest einen großen Bereich mit sehr viel Verantwortung profitabel und es gelingt Dir immer, die Menschen mitzunehmen – in guten und jetzt auch in schwierigen Zeiten. Das aufzubauen und hinzubekommen ist nicht selbstverständlich.“

Die Gründe für das erfolgreiche Agieren des Jubilars sieht Geschäftsführer Knecht in der Denkweise Bolgs, dessen persönliche Werte perfekt mit den Unternehmenswerten harmonierten. Darüber hinaus schätze er die hohe Fach- und Marktkompetenz des Bereichsleiters, der immer die Fakten kenne und in die Zukunft antizipiere.

Wichtige Voraussetzungen als Basis für Aufbau und Weiterentwicklung des Geschäfts. Und da habe man noch viel vor – schließlich soll der Jubilar den Umsatz seines Bereichs in den nächsten fünf Jahren deutlich erhöhen. Sauber verwurzelt, aber immer mit Blick nach vorne, nehme Hansjürgen Bolg die Herausforderung gerne an. Eigentlich ist er schon 33 Jahre bei Ersa beschäftigt. Erstmals startete er nämlich am 1. September 1986 für das Unternehmen. Nach 13 Jahren Firmenzugehörigkeit war er zunächst ein Jahr bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt. ersa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020