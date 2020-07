Mit zwölf zum ersten Mal in der Schule

Seit fünf Jahren gibt es die Vorbereitungsklasse an der Comenius Realschule. Kinder ohne Deutschkenntnisse werden integriert. Es gibt Verweigerer und Einserkandidaten.

Wertheim. Sie heißen Iuliana, Cosmin, Gufran, Andreea, Haydar und Evic. Geboren sind sie in Rumänien, Moldawien, Syrien, Irak, Ghana und anderen Ländern. Was die Kinder gemeinsam haben: Ihre Eltern kamen nach Deutschland – auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Und: Sie alle besuchen die Vorbereitungsklasse an der Comenius Realschule in Wertheim.

Manch einer von ihnen kann sich schon ganz ordentlich in deutscher Sprache verständigen, wie sich bei einem Besuch der FN in der Klasse zeigt. Andere, das ist bei weitem der größere Teil, beherrschen sie recht schlecht.

Das hängt meist mit der Zeitspanne zusammen, die sie bisher in Deutschland verbracht haben. Die Situation zu Hause spielt zudem eine Rolle: Lernen auch die Geschwister Deutsch? Werden Medien (Netflix-Filme) in der Muttersprache konsumiert? Das und viele andere Faktoren wirken sich auf die Fortschritte der Kinder aus.

„Wie die Jungfrau zum Kind“

Die Vorbereitungsklasse an der Realschule gibt es seit 2015. Etwa 80 Kinder haben sie seither absolviert. Lehrerin Nadine Schmid war von Beginn an dabei. Mittlerweile ist sie offiziell eine sogenannte Multiplikatorin für Vorbereitungsklassen im gesamten Schulamtsbezirk Künzelsau, der die Landkreise Main-Tauber, Schwäbisch Hall und Hohenlohe umfasst.

Anfangs sei sie zu der Position gekommen „wie die Jungfrau zum Kind“, sagt sie im FN-Gespräch. „Ich dachte: ,Hoppla, wo bin ich denn jetzt gelandet’. Aber ich mache es sehr gerne. Es ist mir ein Anliegen, dass es an den Schulen gute Bedingungen für die Kinder gibt.“

Florian Fuchs unterstützt sie bei der Arbeit, kümmert sich neben dem Unterricht um das Organisatorische, entwirft die Stundenpläne.

Er hatte sich auf eine spezielle Lehrerstelle für Deutsch als Zweitsprache beworben. Nadine Schmid berichtet, dass im Kollegium der Comenius Realschule „anders als bei anderen Schulen, ein Rieseninteresse an Vorbereitungskindern“ und der damit verbundenen, mühsameren pädagogischen Arbeit bestehe. Viele Kollegen hätten zunächst gedacht, der besondere Unterricht würde mit dem Abebben der Flüchtlingswelle kaum mehr notwendig sein.

Doch mittlerweile, berichtet sie, steigen die Zahlen wieder. Die Kinder kommen jetzt eher aus dem osteuropäischen EU-Ausland und Ländern an der EU-Außengrenze.

Natürlich treffen auch immer noch Kinder aus den Nahost-Konfliktgebieten ein. Im Rahmen von humanitären Programmen werden Familien aus Flüchtlingslagern in der Türkei aufgenommen. In diesen Lagern herrschen prekäre Verhältnisse, auch was die pädagogische Betreuung angeht.

Schulen gibt es dort nicht, erzählt Nadine Schmid. Zwar gebe es offiziell Unterricht, die Schützlinge würden aber als Arbeitssklaven missbraucht und zu Hilfsdiensten gezwungen, so habe es ihr eine Mutter geschildert. „Flüchtlinge in der Türkei werden nicht beschult, es sei denn die Lagerinsassen organisieren selber etwas“, sagt Nadine Schmitt.

Das Ergebnis: „Die syrischen Kinder, die ich im Moment bekomme, sind fast alle Analphabeten.“ Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für den Unterricht von 12- bis 14-Jährigen. „Die Kinder sind super bemüht und besuchen separat den Lerntreff des Vereins Willkommen in Wertheim. Wenn sie gut sind, schaffen sie den Hauptschulabschluss“, erzählt Nadine Schmid.

Die Hälfte des Stundenplans ist für die Vorbereitungsklasse vorgesehen, in der anderen Hälfte müssen sich die Schüler im regulären Klassenverband ihrer Jahrgangsstufe zurecht finden.

Klassenunterricht ist wegen des unterschiedlichen Niveaus schwierig. Deswegen gibt es auch sogenannte „Team-Teachings“, in denen individuelle Förderung möglich ist. Beim Spracherwerb sei Einzelarbeit enorm wichtig, „weil es nicht anders geht“, sagt Nadine Schmid und ergänzt: „Die Unterschiede sind gigantisch.“

Florian Fuchs hat einigen Schülern zusätzlich auch nachmittags die deutsche Sprache beigebracht. Das Spektrum der Leistungsfähigkeit sei breit: „Wir hatten Geschwister, die auf das Gymnasium gewechselt sind, aber auch Schulverweigerer.“ Das könne frustrierend sein.

Schnelle Erfolge

Allerdings: In der Vorbereitungsklasse bemerke man schneller Erfolge, und das motiviere: „Wenn ein Kind – das kann nach vier Wochen oder erst nach einem Jahr passieren – plötzlich beginnt, in ganzen Sätzen Deutsch zu sprechen, ist das ein tolles Erfolgserlebnis.“

Schmid habe auch einen Jungen betreut, der als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland gekommen und mittlerweile nach Bayern gewechselt ist: „Ein sehr guter Schüler, der mir vor ein paar Monaten geschrieben hat, dass er sich gerade auf das Abitur vorbereite. Da bin ich sehr stolz darauf.“

Und da gibt es noch den 17-Jährigen aus Serbien, der nach drei Jahren auf der Realschule die Mittlere Reife voraussichtlich mit 1,1 abschließen wird.

Die genaue Abschlussnote steht wegen der speziellen Corona-Umstände nicht fest. „Könnte auch eine glatte Eins werden“, frohlockt Nadine Schmid.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020