Mit turbulenter Komödie zurück auf die Bühne

Sonderriet.Die DRK-Ortsgruppe Sonderriet kehrt nach zwei Jahren wieder auf die Bühne zurück und führt die turbulente Komödie „Jubel, Trubel, Eitelkeit – in der Schönheitsklinik“ am Sonntag, 24. November, sowie Freitag und Samstag, 6. und 7. Dezember, in derörtlichen Mehrzweckhalle auf. Beginn ist sonntags um 17 Uhr sowie freitags und samstags um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf für das Theaterstück in der Mehrzweckhalle in Sonderriet findet am Sonntag, 10. November, von 10 bis 12 Uhr statt. Bild: DRK Sonderriet

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.11.2019