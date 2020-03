Mit Signalfarbe und großer Schrift

Wertheim.An der Bundesautobahn A3 Frankfurt Richtung Würzburg stehen vor der Ausfahrt Wertheim jeweils touristische Unterrichtungstafeln „Burg Wertheim – Liebliches Taubertal“. Die gegenwärtig dort noch angebrachten Tafeln sind schlecht lesbar.

In dieser Angelegenheit hat sich Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ an die Autobahndirektion Nordbayern in Nürnberg gewandt. Von dort ist in diesen Tagen die schöne Nachricht eingetroffen, dass die Tafeln in Kürze ausgetauscht und neu angebracht werden.

Bei den derzeit noch aufgestellten Tafeln handelt es sich noch um alte Exemplare, die vor dem Ausbau der Bundesautobahn bei Dertingen aufgestellt wurden. Inzwischen gibt es neuere Modelle mit deutlicherer Schrift und Signalfarbe, die besser zu erkennen sind. tlt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.03.2020