Mit Sieg weiter nach oben arbeiten

Nach dem Kantersieg gegen Dielheim vor Wochenfrist wollen die Fußballfrauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim auch in Eppelheim punkten und sich weiter in der Tabelle nach oben arbeiten. Gespielt wird dort heute um 17 Uhr. Gegen den Drittletzten in der Landesliga-Tabelle scheint dies auch möglich. Bei den vergangenen Aufeinandertreffen gewann man jeweils, denn spielerisch war die Dörr-Elf überlegen. Eppelheim verlor zwar auch das jüngste Spiel gegen Untergimpern, doch zuvor gewann man gegen SpG Mückenloch/Neckargemünd mit 2:1. Dieses Ergebnis lässt aufhorchen und ist eine Warnung für die Taubertälerinnen. Mit einer konsequenten Leistung in der Abwehr und einem variablen Angriffsspiel soll der Sieg eingefahren werden.

