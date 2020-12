Mit Gottesdienst-Paket zu Hause feiern

Wertheim.Wie kann man auch zuhause würdig und stimmungsvoll Weihnachten feiern? Darüber hatte sich die Katholische Kirchengemeinde in Wertheim bereits im September Gedanken gemacht.

In einer Pfarrgemeinderatssitzung wurde über Weihnachten unter Corona-Bedingungen diskutiert. Neben einem breiteren Angebot von kurzen Gottesdiensten stand auch im Raum, wieder analog zum Projekt „Ostern to go“ Material für die liturgische und spirituelle Begleitung durch die Weihnachtszeit zur Verfügung zu stellen.

Wieder war hier Ulricke Kiesecker die treibende Kraft, die schon die Idee für „Ostern to go“ hatte. Pastoralreferentin Ute Zeilmann erklärte sich gerne bereit, Texte und Gottesdienstvorlagen zu entwerfen. Herausgekommen ist nun ein breites Gesamtpaket für verschiedene Gottesdienste und Impulse durch die ganze Weihnachtszeit, die ja nicht mit dem 26. Dezember, sondern erst mit 10. Januar, dem Fest der Taufe des Herrn, endet.

Im Vorwort erläutert die Theologin, dass Weihnachten nicht nur am 24. Dezember sei und daher jeder und jede sich gut und verantwortungsbewusst entscheiden solle, wann er oder sie einen Gottesdienst in der Kirche besuche und wann – zur Sicherheit der eigenen Gesundheit und die der Mitmenschen – nicht. Keinesfalls, findet Zeilmann, solle von der Mitfeier der Gottesdienste in der Weihnachtszeit abgeraten werden. Das bereit gestellte Material diene vielmehr denen, die aus gesundheitlichen Gründen besser auf sich achten müssten oder schon an Ostern gemerkt hätten, dass ihnen auch Hausgottesdienste gut täten. Schließlich seien die Plätze sind in den Gottesdiensten beschränkt. Somit seien die Pakete auch ein Angebot für alle, die keinen Platz mehr fänden, so aber mit der Kirchengemeinde noch verbunden bleiben könnten. Auch für diejenigen, die in die Gottesdienste gehen könnten und wollten, böten die Unterlagen interessante Impulse, gerade in einer Weihnachtszeit im Lockdown. Die Impulse zum Jahreswechsel dienten vor allem dazu, das komplizierte Jahr 2020 versöhnlich und doch zuversichtlich zu beschließen. Enthalten seien eben nicht nur Gottesdienstvorlagen, sondern unter anderem auch ein Krippenspiel für zu Hause, eine humorvolle Wort-Gottes-Feier für den Dreikönigstag und eine Vorlage für eine Segensfeier der eigenen Wohnung, die durch die Post der Sternsinger ergänzt werde.

Auf zwei Besonderheiten lenkt Zeilmann den Blick: Für den Sonntag nach den Weihnachtsfeiertagen biete das Paket „Weihnachten zu Hause“ eine Idee für eine Familienwanderung zum Fest der Heiligen Familie. Für alle, die keine Familie hätten oder gerade an Heiligabend allein seien, vielleicht auch aus beruflichen Gründen – etwa weil man Notdienst oder Schicht in der Klinik, im Pflegeheim – sei ein spezieller Gottesdienst für Heiligabend enthalten. Er trägt den Titel: „Ein besonderer Abend für mich allein – ein Gottesdienst für meine Seele“. Die Organisatorinnen setzen auf den Wiedererkennungseffekt von „Ostern to go“: Es gibt wieder ein rotes Tütchen mit wichtigen Symbolen zur Gestaltung einer schönen Weihnachtszeit.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020