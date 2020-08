Mit Gottes Segen in die Ferien

Wertheim.Es ist guter Brauch, dass sich am Ende des Schuljahres die Reihen der Stiftskirche mit den Grundschülern der Alten Steige füllen, um mit Gottes Segen in die Sommerferien zu starten.

Die Viertklässler, die nach den Ferien auf andere Schulen wechseln, erhalten diesen Segen normalerweise auch ganz persönlich durch Handauflegung der Geistlichen. Doch dieses Jahr ist Vieles anders. Abstand halten ist wichtig – auch im Gottesdienst. Um dennoch nicht auf Zuspruch und Segen verzichten zu müssen, ist Kreativität gefragt. So traf sich Schuldekanin Cornelia Wetterich vor ein paar Tagen mit Musiklehrer Burkard Schäffner an der Sprechanlage der Grundschule.

Per Durchsage wurde eine kleine Andacht in alle Klassenräume übertragen. Die Schüler hörten eine Geschichte als Rückblick auf die vergangenen Schulmonate. Parallel dazu veranschaulichten alle Klassenlehrerinnen in den Klassenzimmern das Gehörte mit einem Zollstock. Sie formten ihn beispielsweise zu einem Haus, zu einem Schiff, als Herz oder als Treppe.

Zum Segen versammelten sich die beiden vierten Klassen abschließend draußen auf der Wiese. Verbunden mit einem großen Tau (auch ohne Körperkontakt) erhielten sie so Stärkung für den Start in die neuen Schulen. gs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020