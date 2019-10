Mit gekonnten Bewegungen entwaffnet

Beim Gala-Abend des europäisch-internationalen Kampfsportverbands „EIKO“ gab es beeindruckende Kampfkunst von Meistern und Großmeistern verschiedener Disziplinen zu sehen.

Bestenheid. Mit einem beeindruckenden Kampf-Kunst-Festival feierte der „europäisch-internationale Kampfsportverband EIKO“ am Samstagabend in der SH 1 in Bestenheid sein 35-jähriges Bestehen. Dabei begeisterten rund 70

...