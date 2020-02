Mit Fantasie und Humor auf die Insel

Alles bereit für den großen Auftritt: Bei der RNC-Kindersitzung zeigten sich die Nachwuchsnarren mit ihrem heiteren Programm von der besten Seite.

Reicholzheim. Hektische Betriebsamkeit herrschte am Dienstag in der Reicholzheimer Turnhalle. Denn dort waren rund 100 Nachwuchs-Narren des RNC bei der Kindersitzung emsig am Werk. Gemeinsam führten Groß und Klein ein sehr gelungenes und heiteres Programm auf.

Kostüme und Schminke saßen, sondern auch Texte und Choreografien saßen perfekt. Trainerin Christine Schlör hatte die jungen Akteure perfekt vorbereitet.

Bei der Kindersitzung nahmen die kleinen Narren die Besucher mit „auf die Insel“. Sozusagen Fasching in der Südsee. Moderiert wurde der heitere Spaß für Jung und Alt von den drei Junior-Präsidenten Max Burkard, Hannes Baumann und David Dankowski.

Mit Bravour

Gar keine so leichte Aufgabe, schließlich hatte das närrische Triumvirat jede Menge Text, gespickt mit Kalauern und vorwitzigen Bemerkungen. Die drei meisterten ihre Aufgabe mit Bravour und führten souverän durch die heitere Veranstaltung. Es gab jede Menge Seitenhiebe gegen Dörlesberg.

Passend zum diesjährigen Motto hatte Prinz Paul, der Down-Hill-bikende Naturbursche, seinen Auftritt auf einer einsamen Insel. Auf einem Boot zu ihm kamen Prinzessin Linda, die lesefreudige Pferdenärrin, und Susan, die „riesig“ tierfreundliche Investorin.

Los ging das kurzweilige Programm mit der kleinen Garde. Die Mädels der Klassen drei und vier haben einen flotten Gardetanz einstudiert. Die Garde hatte ihre Choreografie richtig gut drauf. Flott und mit viel Elan wirbelten sie über die Bühne.

Auf nach Hawaii ging es mit den Jungs und Mädels der ersten Klasse. In ihren bunten Kostümen zeigten sie – inspiriert vom Disney-Animationsfilm „Vaiana“ – einen fröhlichen Tanz mit Gute-Laune-Garantie, der bei der Kindersitzung bestimmt für viel Freude sorgte.

Schwungvoller Auftritt

Eine Insel mit zwei Bergen stand im Mittelpunkt beim äußerst drolligen Auftritt der Vorschüler. Mit Hilfe von Kartons verwandelten sich die Kinder in die Dampflok Emma, vorneweg Lukas der Lokomotivführer. Gemeinsam brausten sie über die Gleise der kleinen Insel Lummerland, vorbei am Kaufladen von Frau Waas und dem Schloss von König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften.

Eine fröhliche Tanznummer zum Thema „Baywatch“ zeigten die Zweitklässler. Mit ihrem schwungvollen Auftritt gelang ihnen das sehr gut.

Auf eine ganz besondere Insel entführten die Jungs der Klassen drei und vier das Publikum. Nämlich auf die berühmt-berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz. Als strenge Wärter in schwarz-weißer Uniform und schweren Jungs in orangefarbenen Gefängnis-Overalls betraten die Buben zu den Klängen von Coolios’ „Gangsta’s Paradise“ die Bühne.

Über jede Menge Urlaubsstimmung konnten nnen sich die großen und kleinen Narren bei der heiteren Darbietung der Fünftklässler freuen. Die Schüler sorgten nämlich nicht nur mit ihren Blumenketten und farbenfrohen Oberteilen für gute Stimmung.

Wilde Piraten

Verkleidet als wilde Piraten mit roten Kopftüchern und Säbeln enterten die Sechstklässler die Bühne. Stilecht mit einer riesigen Totenkopf-Flagge im Hintergrund zeigten sie eine energiegeladene Tanznummer. Um einen Survivalurlaub für richtige Kerle ging es beim Auftritt der Klassen sieben und acht. Neben einer schwungvollen Tanzeinlage haben die Jungs und Mädels auch jede Menge flotte Sprüche auf Lager.

Auf dem Programm stand auch ein Wettkampf „Groß gegen Klein“ stehen.

Sitzungspräsident Carsten Schmidt, RNC-Vorstand Björn Dewes und das Prinzenpaar Patrik und Lisa durften zeigen, was sie gegen den Nachwuchs so draufhaben. Oder ob sie von den Kleinen ordentlich nass gemacht werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020