„Mit drohender Vernichtung einen Mythos geschaffen“

Auch wenn ich manchen Weggefährten verstimme, ich bleibe dabei: Das als Denkmal für den 1. April 1945 geplante Projekt einer Installation vor dem Hirschtor stellt sowohl vom Inhalt wie vom Standort ein Unding dar.

Eine solche Möblierung in Form moderner und zum Teil über hoher Stelen vor dem mittelalterlichen Burggemäuer ist in sich ein Widerspruch und mit normaler Vernunft nicht zu begreifen.

Sofern eine Zustimmung des Landesdenkmalamtes vorliegt, müsste man sie – ebenso wie bei der erschreckenden Errichtung der Blech-Elektro-Ladesäule vor der Nordfassade der Stiftkirche – für vollkommen inkompetent halten. Gerade der letztgenannte Fall verdeutlicht, dass sich hier leise eine vandalisierende Entwicklung wieder einschleichen will, wie wir sie mit der in den 1970er Jahren begonnenen Altstadtsanierung dauerhaft für überwunden geglaubt haben.

Was die inhaltliche Begründung für das überdimensionierte Denkmal-Projekt angeht, so hat man mit dem Motto einer angeblich drohenden Vernichtung Wertheims am 1. April 1945 zudem einen Mythos aufgebaut.

Die unlängst verstorbene Irmgard Boetel, geborene Rüsch (Altwertheimerin), die nach dem Krieg bei amerikanischen Streitkräften in Nürnberg beschäftigt war, hatte Einblick in Dokumente, wonach Wertheim mit seinem Fliegerhorst sowie die nahegelegene Haslocher Pulverfabrik ausdrücklich von Luftangriffen ausgenommen bleiben sollten.

Bei Kriegsende ist zwischen Würzburg und Aschaffenburg im Main-Tauber-Bereich auch keine der Kleinstädte wie Lohr, Marktheidenfeld, Tauberbischofsheim, Walldürn, Buchen oder Miltenberg durch Beschießung zerstört worden. Weshalb sollte ausgerechnet Wertheim zugrunde gerichtet werden?

Eine solche Lesart lässt sich getrost als Märchen bezeichnen. Die US-Truppen hatten Überblick genug, dass Wertheim nicht verteidigt würde.

Die wenigen abziehenden Soldaten haben sie bei Eichel, als sie über den Fluss setzen wollten, gezielt unter Beschuss genommen. Der geringe Granatwerferbeschuss auf die Altstadt galt nur als Aufforderung, die auf dem Bergfried gehisste, aber wieder eingezogene weiße Fahne erneut wieder aufzuziehen.

Die Amerikaner hatten im übrigen Wertheim bereits über die Brücke in Waldenhausen umgangen. Sie kamen nach 16 Uhr nicht nur vom Wartberg herunter, sondern auch vom Schlossberg zwischen Zehnringturm und jüdischem Friedhof; ich sehe sie – von Kreuzwertheim aus – noch heute durch die Birken herabsteigen.

Bei der alten Gasfabrik machten die GIs mit inzwischen herangekommenen Jeeps Punkt 17 Uhr Halt, holten eine Ziehharmonika hervor und begannen mit einem Feuerchen ihre Rationen aufzuwärmen. Für sie war an diesem Tag Schluss mit Krieg, ebenso wie für Wertheim, das nun von den Nazis befreit war.

Man sollte also die Kirche im Dorf lassen. Der neue Gemeinderat unter dem neuen Oberbürgermeister wäre gut beraten, wenn er die vom alten Gemeinderat in der Ära Mikulicz befürwortete Konzeption auf eine befriedigende Gestaltung reduzieren würde.

Eine etwas erweiterte und um englischen Text ergänzte Gedenktafel auf der Burg erreicht vollkommen den Zweck, die wackeren Männer vom 1. April 1945 zu ehren.

