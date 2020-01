Wertheim.„La dolce vita – mit der WCW in bella Italia“: Unter diesem Motto feiert die Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) Fasching. Prinzessin Clara I. von den Medici und Prinz Maximilian I. vom blauen Blut (Clara Camerer und Maximilian Kirchner) heißen Besucher herzlich willkommen und laden nach dem bunten Bühnenprogramm zur After-Show-Party zum Tanz in die Bar ein. Für die Abendveranstaltungen am 8. Februar und 15. Februar jeweils um 19.11 Uhr sind noch Restkarten bei Leder-Jäger in der Brückengasse 17 erhältlich. Weitere Informationen unter www.all-heul.de im Internet. / wcw

